Uomini e Donne Gemma: “Sei spaventata per cosa non vera”, parla Maria

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ancora attacchi a Uomini e Donne: lite con Tina Cipollari

Prosegue la guerra tra Tina Cipollari, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne, così come continua la conoscenza di questi ultimi due che a quanto pare, almeno fino a quando non ne sapremo di più, sembrano andare d’amore e d’accordo. Nella puntata di oggi la Cipollari ha cercato di trattenersi rispetto a quella andata in onda ieri; non si può dire però che le le sia mancato il solito pungente sarcasmo, ad esempio quando ha chiesto di cambiare il nome del programma da Uomini e Donne in Uomini e Nonne. Oggi tra l’altro in puntata si è parlato nuovamente di differenza d’età ma non in riferimento a Gemma e Sirius bensì a due altri partecipanti della trasmissione: lei più di dieci anni rispetto a lui che ha spiegato di non avere alcun tipo di problema con le donne più grandi. L’occasione è servita a Sirius per lanciare una frecciatina più ona che ina a Tina: “Non è l’età che fa l’uomo, ricordalo!”.

Uomini e Donne, Cuore di poeta spaventa Gemma: parole e gesti troppo forti

Potremmo anch’essere d’accordo con Nicola, perché in fondo i rapporti tra gli esseri umani sono così complessi che non si può ridurre tutto a un fatto d’età; ciò che ci sorprende però è come Gemma sia riuscita a lasciarsi andare con Nicola dopo poco tempo: la sua esperienza infatti dovrebbe suggerirle che a prescindere dagli anni del suo corteggiatore dovrebbe andarci coi piedi di piombo. Un po’ come ha fatto con Cuore di poeta che domani rivedremo in puntata e che sarà bersagliato da Tina. Perché? Ve lo diciamo subito.

Maria De Filippi chiarisce: “Cosa non vera”, la chat fa brutti scherzi

Romualdo, questo il suo nome, ha spiegato che vorrebbe continuare a conoscere Gemma ma l’opinionista proprio non riesce a capire perché, visto che ormai l’attenzione della Dama è totalmente dedicata a Sirius. Tina ovviamente se l’è presa anche con Gemma, rea di aver voluto trovare una scusa per scaricare Cuore di poeta, cioè che lui stia correndo troppo. A chiarirle tutto è stata Maria: “Non è realtà, ti sei spaventata di una cosa non vera”. La De Filippi ha voluto ribadire che quelle di Cuore di poeta sono solo parole dettate dal gioco della chat e che ovviamente il corteggiatore non è così avanti come lei crede. Questo format pensato per la quarantena non ha avuto molto successo in termini di share ma ha dato a Maria e alla redazione parecchio materiale per costruire puntate più interessanti del solito, con una dose di trash massiccia. Non ci resta che aspettare quella di domani!