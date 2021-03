Nella registrazione di oggi pomeriggio Gemma Galgani è caduta dalle scale: le anticipazioni di Uomini e Donne parlano proprio dell’incidente della Dama. Come sempre infatti la registrazione è cominciata parlando di Gemma. Dopo le clip con i suoi confessionali, in cui era molto emozionata all’idea di rivedere Maurizio – quello del Segreto -, ha fatto il suo ingresso in studio. Ma oggi qualcosa è andato storto, perché alla fine della passerella Gemma è caduta dalle scale, proprio mentre stava scendendo gli ultimi gradini. La Dama si è accasciata sugli scalini, quindi Maria De Filippi si è avvicinata per sincerarsi delle sue condizioni.

Ebbene, la caduta di Gemma a Uomini e Donne ha avuto delle conseguenze: la Dama si è sbucciata le ginocchia e usciva anche del sangue. Quindi la conduttrice ha invitato la Dama a uscire dallo studio per medicare le ferite, e per cambiare le calze. Tina ha fatto notare che se Gemma si è rialzata non era nulla di grave, rassicurando lo studio. Ma l’opinionista non ha perso occasione neanche oggi per fare dell’ironia sulla sua nemica di sempre. Non sono mancate risate in studio, insomma. In attesa di Gemma, Maria ha iniziato facendo entrare Maurizio.

Lui ha raccontato la serata con Gemma: hanno cenato insieme e hanno chiacchierato a lungo. Dopo cena si sono abbracciati sul divano e hanno detto di aver trovato un dialogo che prima non avevano. C’è stato un bacio a stampo, ma dopo questa rivelazione tutto è precipitato! Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne di oggi, fornite dal Vicolo delle News, hanno infatti svelato che Maurizio ha ammesso che non c’è attrazione fisica. Quindi è finito sotto accusa non solo da parte degli opinionisti ma anche di un Cavaliere, Domenico. Tutti hanno fatto notare che non c’è attrazione con Gemma, lui non era d’accordo ma alla fine ha deciso di andare via.

Maurizio ha lasciato Uomini e Donne dicendo di essere rimasto ferito dalle parole di Tina e Gianni. Si è sentito sotto pressione e ha preferito andare via. Gemma quasi in lacrime ha provato a trattenerlo, ma non c’è stato verso di convincerlo. Quindi hanno fatto un ultimo ballo insieme e lui è andato via. Alessandro è uscito con Federica, c’è stato un bacio tra loro e si sono trovati molto bene. Maria non l’ha presa bene, ha spiegato di aver saputo solo stamattina del bacio e che ha l’impressione che Alessandro sia più attratto da Federica che da lei. Quindi Alessandro ha deciso di chiudere con Maria e di andare avanti solo con Federica.

Per quanto riguarda le anticipazioni del Trono Classico, invece, Giacomo è uscito con Olga e si è trovato molto bene con lei. Samantha ha rivisto Roberto, ma non è cambiato nulla: non riescono a capirsi e a trovare un punto d’incontro. La tronista ha detto di aver pensato di eliminarlo, dopo queste parole Roberto è andato via.