Uomini e Donne: Gemma abbandonata, palo per una dama (anticipazioni)

Ieri è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni per due dame non sono per nulla positive. In particolare, come sempre, al centro della scena si è trovata ancora Gemma Galgani, che si è detta pronta a lasciare il programma di Maria De Filippi con Costabile, qualora tra loro avesse funzionato. Ciò non è accaduto e, infatti, la dama torinese si ritrova ancora a far parte del parterre femminile dello show di Canale 5. Non si sa cosa deve attendere per il suo futuro, ma sicuramente ora è nuovamente sola.

Non c’è più nessun cavaliere alla sua corte. Nonostante ciò, potrebbe comunque arrivare presto qualcuno pronto a conquistarla. Già in una delle passate registrazioni era avvenuta la prima rottura tra Gemma e Costabile. Quest’ultimo si è trovato d’accordo con Tina Cipollari nel pensare che la dama torinese non abbia alcuna intenzione di lasciare la trasmissione. Proprio per questo tirerebbe sempre fuori qualche problema con i suoi corteggiatori. Ora si sa con certezza che la storia è giunta al capolinea.

Secondo quanto si legge sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, tra loro è definitivamente finita la conoscenza. Ora la Galgani dovrà inevitabilmente rimettersi alla ricerca della sua anima gemella. Non si sa se Costabile continuerà a far parte del programma dopo la fine della sua frequentazione con Gemma. Intanto, c’è stata tanta delusione anche per un’altra dama.

Ebbene, le anticipazioni di UeD segnalano che Biagio e Sara sono usciti di nuovo insieme! “Ma lui le ha dato di nuovo il palo”, si legge. Pertanto, sembra proprio che la dama abbia deciso di riprovarci con Di Maro, si spera consapevole del fatto che sarebbe potuto accadere questo. Più volte, Sara ha dimostrato di essere davvero molto presa da Biagio.

Quest’ultimo, invece, è spesso apparso perplesso su questo rapporto. Sebbene inizialmente sia partito carico, il cavaliere si è poi ritrovato ad ammettere che in lui non è mai scoppiata la famosa scintilla. In tanti hanno consigliato a Sara di lasciar perdere, ma senza ottenere il risultato sperato. Infatti, è tornata nuovamente a seguire il suo cuore e a uscire appunto con Biagio.

Sicuramente nessuno si sarà dispiaciuto del palo preso da Sara, visto che in molti l’avevano avvertita che ciò sarebbe potuto succedere di nuovo. Infine, va segnalato che non è ancora stato presentato nessun altro tronista.