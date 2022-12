Francesca Del Taglia ha ritrovato l’amore dopo Eugenio Colombo? Sembra essere passata già un’eternità da quando l’ormai ex coppia di Uomini e Donne ha annunciato la rottura definitiva. E invece hanno messo fine al loro amore solo pochi mesi fa, a fine estate 2022, tra agosto e settembre. In realtà pare che la crisi andasse avanti già da prima, ma questo dettaglio non basterà a risparmiare le critiche all’ex corteggiatrice. Per molti infatti è troppo presto per uscire allo scoperto con un nuovo compagno, ma lei potrebbe averlo fatto. Il condizionale è d’obbligo più che mai, visto che non ci sono conferme di nessun tipo che sia in corso una relazione fra i due.

Nella tarda serata di ieri, comunque, è comparsa sui social una foto di Francesca Del Taglia e il presunto nuovo fidanzato. Il lui in questione si chiama Federico, è tatuatissimo proprio come Francesca, e anche come Eugenio, e nello scatto i due posano abbracciati. A postare per primo la foto in questione è stato proprio Federico, Francesca però l’ha condivisa tra le sue storie di Instagram taggandolo. Non ha aggiunto altro, né cuori né frasi o parole che potrebbero permettere di sapere che rapporto c’è fra di loro.

Certo è che la posta nella fotografia dovrebbe parlare abbastanza chiaro. Dovrebbe: giusto sottolinearlo. Sembrano seduti su un letto e hanno di fronte uno specchio. O meglio, lui è seduto e guarda dritto. Francesca abbraccia da dietro Federico, e lo abbraccia molto stretto mentre con una mano tiene il telefono e scatta la foto. Non una posa che si è soliti fare con degli amici, per quanto potrebbero essere stretti e intimi. La foto in questione è presente sul profilo di lui ma anche tra le storie di lei.

La pagina Facebook dedicata alla Del Taglia l’ha pubblicata aggiungendo un cuore nero. Potrebbe essere una pagina fan dunque non gestita da lei in persona. Oppure potrebbe esserci proprio lei dietro e allora quel cuore nero potrebbe essere un ulteriore indizio del flirt in corso. Tutto lascia pensare insomma che ci sia altro e non amicizia fra i due, ma mai dire mai. Al momento non è ancora arrivata una reazione sui social da parte di Eugenio Colombo alla foto di Francesca Del Taglia col nuovo fidanzato.