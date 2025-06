Uomini e Donne: Francesca cambia lavoro e Nadia ha un segreto

Quando finisce la stagione di Uomini e Donne l’interesse si concentra sulle bacheche social dei vari protagonisti. Averli seguiti per tutto l’anno, all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, crea una certa dipendenza. Così la morbosità prosegue seguendo le loro vite raccontate attraverso il calderone mediatico dei vari social. Quest’anno il trono classico ha avuto come principali protagonisti Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il trio, originariamente nello stesso trono (quello di Martina), si è poi diviso. Martina ha scelto Ciro e Gianmarco ha fatto il suo percorso come nuovo tronista. Il parrucchiere ha avuto tre principali corteggiatrici: Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Cristina, come è ormai noto, è stata la sua scelta. Francesca invece ha deciso, ad un certo punto, di abbandonare il trono. Aveva percepito che l’interesse di Gianmarco per lei era scemato. E ha preferito chiudere in anticipo il percorso. Durante il trono Gianmarco l’aveva accusata di essere troppo presente sui social con scopi pubblicitari. Una volta fuori dalla trasmissione Francesca ha proseguito questa “carriera”. In mancanza di altri tipi di lavoro, Francesca ha voluto sfruttare la notorietà alimentando i suoi canali social con video e contenuti di vario tipo. Da pochissimo ha anche aperto un canale su Youtube dove pubblica regolarmente. Cristina e Gianmarco, però, non sono da meno.

Nadia Di Diodato: soffre in silenzio oppure cova un grande segreto?

Sia il tronista che la nuova fidanzata sono molto attivi online. Negli ultimi tempi hanno promosso l’attività di Steri e lanciato dei corsi professionali legati alla sua carriera. Anche Cristina si è ritagliata uno spazio sui social, proponendo regolarmente outfit e make up di tendenza. Insomma tutti sembrano impegnati a costruirsi una carriera da influencer dopo l’uscita dal programma. Tutti tranne una: Nadia Di Diodato. Che si distingue per la sua scarsa presenza sui social.

La ragazza infatti è poco presente sui social. Non propone contenuti con adv e sponsor, non suggerisce tutorial di trucco e non mostra i suoi outfit indicando i brand di riferimento. Nadia sembra focalizzata su se stessa e sulla sua vita. La recente delusione d’amore deve averla scottata parecchio. Così Nadia preferisce curarsi le ferite nella totale privacy, mostrandosi davvero poco sui social. Oppure, dietro al suo silenzio, potrebbe nascondersi qualcosa di più strategico. C’è chi ipotizza che l’ex corteggiatrice possa tornare in scena… Magari proprio come tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne. Profilo basso e bocche cucite: sarà solo una coincidenza o ci abbiamo visto lungo?