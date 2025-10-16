Uomini e Donne, flop per Flavio Ubirti? Il tronista non convince e divide: “Non è adatto”

Colpo di scena nel salotto pomeridiano di Canale 5: l’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne stravolge le gerarchie del programma. Se fino a poco tempo fa era il trono classico a dominare ascolti e chiacchiere social, quest’anno a prendersi la scena è il trono over, sempre più protagonista, sempre più seguito. A deludere clamorosamente è il trono dei giovani – in particolare quello di Flavio Ubirti, su cui erano puntati riflettori e aspettative. Il suo percorso, però, si sta rivelando un vero e proprio flop. Il pubblico non perdona: c’è chi lo definisce “il bello che non balla”, c’è chi lo accusa di essere troppo freddo. E per lui si prospetta un percorso in salita.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti divide il pubblico

“Io non riesco a sopportare Flavio, mi sembra così sconnesso, come se non capisse“, “Mi fa tenerezza, non è proprio adatto a stare lì dentro, ma come gli è venuto di metterlo sul trono?“, “È così bello ma quanta bellezza sprecata“, “Sembra un baccalà“. Questi sono solo alcuni dei commenti esplosi su X, dove gli utenti si sono scatenati senza pietà contro Flavio Ubirti. Il verdetto del pubblico è spietato: il tronista non convince, non emoziona, non “buca” lo schermo. “Il trono giovani non mi dà niente“, si legge in un altro post. Insomma, gli spettatori da casa non si sono risparmiati, ma sembrano aver già emesso la loro sentenza. D’altra parte, c’è anche chi prende le sue difese, ricordando che il suo carattere era ben chiaro fin dall’inizio: introverso, riservato, poco incline al “teatrino” televisivo.

Chi è il tronista Flavio Ubirti

Nato il 2 maggio 2001, Flavio Ubirti ha 24 anni ed è originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Modello di professione con un passato da portiere, ha recentemente deciso di apprendere i guanti al chiodo – almeno per ora – per inseguire un sogno del tutto nuovo: quello della televisione. Il suo debutto sul piccolo schermo è arrivato quest’estate con Temptation Island, dove ha lasciato il segno come pochi: probabilmente, per la prima volta nella storia del viaggio dei sentimenti, è stato il tentatore che ha fatto vacillare tutte le fidanzate del villaggio, conquistando anche il pubblico femminile da casa. Proprio per questo, le aspettative sul suo trono a Uomini e Donne erano alle stelle. Il pubblico si aspettava scintille, e invece molti sono rimasti delusi. Ma una cosa è certa: lui non è lì per cercare visibilità, ma sembra davvero intenzionato a trovare un nuovo amore.