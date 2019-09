Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Federica Benincà torna in tv

Nuovi progetti televisivi per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà

Federica Benincà è pronta a tornare in televisione. Tramite un ask su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che ci sono dei progetti sul piccolo schermo per l’immediato futuro. La modella torinese non ha voluto svelare di più: attende la conferma decisiva prima di poter parlare con i suoi numerosi follower. Le ultime apparizioni pubbliche della studentessa dagli occhi di ghiaccio risalgono alla scorsa primavera, quando Federica ha detto la sua sul caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. La Benincà ha fornito la sua versione della vicenda dopo aver fatto parte per un lungo periodo dell’agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Le parole di Federica Benincà sul ritorno in televisione

Nel 2017, invece, l’ex fidanzata di Marco Cartasegna è stata protagonista di Pomeriggio 5 per via del triangolo amoroso che vedeva coinvolti l’ex tronista milanese, Luca Onestini e Soleil Sorge. “Ci sono progetti futuri che ti porteranno nuovamente in tv?”, ha chiesto un fan a Federica Benincà. Pronta la replica della ragazza: “In realtà sì. Però non dico nulla finché non è tutto su carta. Ovviamente, appena sarà, sempre se sarà tutto confermato, sarete le prime a saperlo”.

La nuova vita di Federica Benincà lontana da Uomini e Donne

Dopo la delusione avuta a Uomini e Donne con Marco Cartasegna, Federica Benincà ha ritrovato l’amore accanto al calciatore Ettore Gliozzi. I due fanno ormai coppia fissa da un anno e per amore l’ex corteggiatrice ha lasciato la sua Torino. Prima si è spostata a Siena, dove il centravanti militava nel Robur Siena, ora abita invece a Monza, la cui squadra locale è protagonista del campionato di Serie C.

Come si sono conosciuti Ettore Gliozzi e Federica Benincà

Federica Benincà ha conosciuto il fidanzato Ettore Gliozzi grazie ad una coppia di amici in comune. Per entrambi si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, che ha portato i due a bruciare le tappe: a pochi mesi dal primo appuntamento Federica e Ettore convivevano già.