Uomini e Donne, Fabio e Marcella in studio: Gemma in lacrime

Uomini e Donne: Fabio e Marcella di Temptation Island Vip in studio, la commozione di Gemma Galgani

Arrivano nello studio di Uomini e Donne, Fabio e Marcella di Temptation Island Vip. Ed ecco che Gemma Galgani si lascia andare a una commozione visto l’amore che unisce questa coppia. Ricordiamo che i due hanno lasciato il reality delle tentazioni dopo solo qualche giorno. Infatti, Fabio non riusciva a sopportare la distanza con la fidanzata. Maria De Filippi mostra il loro falò di confronto, al quale Marcella aveva deciso di non presentarsi. Il giovane è così corso nel villaggio delle fidanzate per richiamare l’attenzione della fidanzata. Quest’ultima ha infine deciso di raggiungere Fabio al falò di confronto. Qui la ragazza si è presentata piuttosto arrabbiata, in quanto avrebbe voluto continuare ancora per qualche tempo questa esperienza. Più volte, Marcella si è lamentata del fatto che la sua vita è troppo incentrata sul lavoro di Fabio e così dedica poco tempo a se stessa. Ed ecco che Tina Cipollari fa presente che Gemma vorrebbe una persona come Fabio al suo fianco.

La Galgani conferma, trovando in Fabio l’uomo perfetto. L’Esposito ha infatti dimostrato a tutti di non poter vivere troppo tempo lontano da Marcella. Non solo, al falò di confronto aveva anche portato con sé un anello per chiederle di diventare sua moglie. Visto l’atteggiamento della fidanzata aveva deciso di rimandare il tutto. Ora Fabio e Marcella dopo Temptation Island Vip sono molto felici insieme. Nel passato dell’imprenditore vi è un altro matrimonio, da cui sono nati i suoi figli. La sua fidanzata ha attualmente un bel rapporto con i suoi bambini. Dunque, la storia procede a gonfie vele. Gemma appare molto emozionata per questa giovane coppia e spera di poter vivere presto anche lei un amore così.

Uomini e Donne: Fabio e Marcella felici e innamorati, Gemma in lacrime

Gemma si commuove di fronte a Fabio e Marcella. Da sempre la dama si mostra molto sensibile di fronte a coppie che sono unite da un grande amore. È il caso dei due ex partecipanti del reality delle tentazioni. Dunque, in studio non può di certo mancare la commozione della Galgani. Nel frattempo, una parte del pubblico è felice di vedere Fabio e Marcella felici. Ma ci sono anche telespettatori che trovano l’Esposito troppo noioso e soffocante nei confronti della sua fidanzata.