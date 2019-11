Uomini e Donne, l’ex tronista Chiara Sammartino è mamma: chi è il padre

Uomini e Donne, l’ex tronista Chiara Sammartino è diventata mamma: chi è il padre e la sua breve (ma travagliata) esperienza nel programma

L’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Sammartino è diventata mamma. La bella napoletana, che partecipò al programma pomeridiano di Canale 5 di Maria De Filippi, ha appeso un bel fiocco azzurro sul portone di casa. Il figlio è venuto alla luce lo scorso 26 ottobre, ma la neomamma ha preferito uscire allo scoperto soltanto ora. Al suo fianco, da più di due anni, c’è Livio, il papà del bebè. Ricordiamo che Chiara si sedette sull’ambito trono di UeD nella stagione 2011/2012. Con lei, a condividere l’esperienza dell’essere corteggiata, ci fu Giorgia Lucini.

“Qui eri ancora nella mia pancia e già ti amavo incondizionatamente. Ora, mentre guardo questa foto, ti tengo tra le mie braccia e ancora non riesco a credere alla grandezza della vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram nelle scorse ore l’ex tronista, a corredo di una fotografia con il pancione ben in vista. Sono lontani i tempi in cui calcava il salotto di Maria De Filippi. Salotto nel quale fu protagonista per poco tempo: la sua esperienza fu piuttosto breve, poiché fu caratterizzata dalla relazione clandestina con Gabrio Gamma (venuta a galla grazie a una segnalazione di una telespettatrice). Con il suo corteggiatore di allora ebbe una rapida love story. Poi ci fu la rottura e in seguito la conoscenza di Livio.

Uomini e Donne, la storia di Chiara e Livio

Livio e Chiara vivono un’intensa storia d’amore da più di due anni. Una rapporto solido che ha spinto entrambi a decidere di mettere su famiglia. Sui social, nelle scorse settimane, non hanno mancato di informare i fan sul procedere della gravidanza. “Ci siamo quasi amore mio – scriveva più di un mese fa Chiara – tra poche settimane non saremo più solo io e te, sono piena di emozioni e ansie… ma mi basta guardarti e vedere quei tuoi occhi buoni e meravigliosamente belli per capire che ti prenderai cura di noi come hai sempre fatto con me. Grazie mi hai regalato la cosa più bella del mondo.”