Uomini e Donne, ex dama aggredita: “Io violata, è stato orribile”

Brutta avventura per Veronica Ursida: l’ex dama di Uomini e Donne è stata aggredita nella stazione di Milano Centrale mentre aspettava di salire sul treno che l’avrebbe portata ad Alassio, celebre località di villeggiatura della Liguria. La Ursida ha voluto raccontare ai suoi followers tramite alcune Instagram stories l’accaduto ammettendo di essere stata vittima di una violenza: “Ragazze appunto! Mi sento svenire e mi viene da vomitare ! Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano gate E ! Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla! I secondi forse più lunghi della mia vita. Ora sono sul treno, ma vi giuro tremo ancora come una foglia! Dopo vi racconto, perché credetemi, non ho voce ora per tutto questo.”

Il racconto shock di Veronica Ursida

In seguito alla pubblicazione di quella Instagram story, nella quale l’ex dama dava comunicazione dell’accaduto, la Ursida ha tenuto ad approfondire la vicenda spiegando per filo e per segno ai suoi followers che cosa fosse successo. Una volta arrivata nella sua stanza d’hotel ad Alassio la donna si è mostrata in accappatoio e ha registrato alcune Instagram stories per condividere con i suoi follower questo brutto episodio.

“Sinceramente ancora tremo e sono schifata. Non vedevo l’ora di venire qui in hotel per farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso. Sono sconvolta per tanti motivi. Scendo da Italo per andare a prendere la coincidenza e vado al gate E e noto tre extracomunitari che mi guardavano e dicevano delle cose. Vedo che si stanno avvicinando e prendo la valigia e mi infilo in un bar per 10 minuti. Esco per andare a prendere il treno e mi metto dove c’è più gente possibile, ad un certo punto mi sento spingere e toccare da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia e spingere. Non so se mi volevano fare violenza, se mi volevano derubare. Le persone vicino non si sono accorte di nulla, nessuno mi ha aiutato“.

Ovviamente la vigilanza era presente ma a quanto pare non si sono accorti di quanto stesse succedendo e nessuno è intervenuto per aiutare la Ursida che, letteralmente sono shock, è riuscita poi a salire sul treno e a lasciarsi alle spalle questa brutta avventura: “La cosa assurda è che davanti al treno c’era la polizia che chiedeva i documenti prima di salire perché il treno arrivava al confine. Mi sono anche arrabbiata con loro perché dovrebbe esserci più vigilanza. Sono stata sotto shock fino a poco fa“.

Sicuramente Veronica Ursida ha fatto bene a parlare dell’accaduto in primis per sensibilizzare i suoi followers sul tema della violenza sulle donne che oggi più che mai risulta essere un argomento molto caldo. Da giorni infatti non si fa che parlare del terribile stupro di gruppo avvenuto a Palermo. Come ormai tutti sapranno sette ragazzi hanno violentato a turno e picchiato una ragazza di 19 anni e hanno anche diffuso alcuni video della violenza. Una storia che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti e che allo stesso tempo ha fatto riflettere. La stessa Ursida aveva ricondiviso nelle sue stories su Instagram la notizia.

Veronica tornerà a Uomini e Donne?

Intanto la Ursida si sta concentrando sul piano lavorativo e l’unica cosa certa al momento è che non parteciperà alla prossima edizione di Uomini e Donne in quanto, come ha raccontato lei stessa qualche settimana fa nel corso di un’intervista rilasciata a TAG24, attualmente è felicemente fidanzata e non ci pensa proprio a tornare nel programma.

“Un ritorno in trasmissione non rientra nei miei progetti. Uomini e Donne è stato un percorso importante nella mia vita, che io ho fatto soprattutto per sbloccare una situazione problematica che mi portavo dietro. Avevo avuto una relazione molto difficile e l’anno precedente ero caduta in depressione. Quando sono arrivata nel programma ne ero appena uscita, quindi per me era una rivalsa: volevo trovare l’amore, ma desideravo anche riprendermi la mia identità e la mia forza”, ha affermato la Ursida.

L’ex dama ha poi chiarito che non tornerebbe nel programma nemmeno se fosse single dal momento che si è trattata di una fase della sua vita che ora si è definitivamente conclusa: “Sarebbe difficile tornare nel programma. Porto tutti nel cuore, è stata una ripartenza.”