Uomini e Donne, ex corteggiatrice Valentina Pivati incinta: scelto il nome

Fiocco rosa per l’ex fiamma dell’ex tronista napoletano Mariano Catanzaro

Dopo Sonia Pattarino un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne si appresta a diventare mamma. Entro la fine dell’anno nascerà la figlia di Valentina Pivati, ex scelta di Mariano Catanzaro. La storia con quest’ultima è durata una manciata di mesi e Valentina ha cambiato vita accanto ad Andrea.

La coppia, insieme da quasi tre anni, è in attesa di una bambina. Valentina di Uomini e Donne ha scelto il nome della sua primogenita però ha chiesto consiglio ai suoi follower. Meglio Alicia con la i o Alicya con la y? Molti hanno consigliato di scegliere il primo nome mentre tanti altri preferiscono la variante internazionale.

Al momento Valentina Pivati non ha ancora preso una decisione finale: per il momento la giovane si gode il pancione che cresce. Dopo l’esperienza alla corte di Maria De Filippi Valentina ha iniziato a darsi da fare come web influencer. Un’attività che la rende orgogliosa e che le regala grandi soddisfazioni.

Chi è il compagno di Valentina Pivati

Dopo la storia durata giusto qualche mese con Mariano Catanzaro Valentina Pivati di Uomini e Donne ha ritrovato la felicità accanto ad Andrea Concato. Quest’ultimo non fa parte del mondo dello spettacolo. I due fanno coppia fissa dal 2019: si sono conosciuti qualche settimana dopo la fine della liaison tra Mariano e Valentina.

Il fidanzato della Pivati ha 29 anni, vive in provincia di Varese come l’ex protagonista del Trono Classico, e lavora in un’azienda di serramenti. Un amore solido e importante, nato e cresciuto lontano dai riflettori.

Che fine ha fatto Mariano Catanzaro

Mentre Valentina Pivati è pronta a diventare mamma Mariano Catanzaro è ancora single. Di recente l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiacchierare per la sua vicinanza all’esperto di costume e stile Giovanni Ciacci. In passato Mariano ha vissuto una breve relazione con l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia.

In questi mesi si è parlato di una presunta partecipazione di Catanzaro alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ma per il momento non c’è alcuna certezza.