Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Giulio Schifi è Mister Italia 2019

Mister Italia 2019 è Giulio Schifi, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Si chiama Giulio Schifi ed è Mister Italia 2019. In tanti hanno parlato della Miss Carolina Stramare ma in pochi hanno riservato la dovuta attenzione alla versione maschile del concorso di bellezza. Giulio Schifi ha trionfato nella bellissima Trani ed è stato premiato dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria che sicuramente ne avrà apprezzato l’aspetto fisico. Alto, atletico e dai bei lineamenti, Giulio comunque si è fatto notare anche per altro, visto che nella sua vita finora ha dimostrato di sapere il fatto suo.

Giulio Schifi è Mister Italia 2019, anche la sorella ha puntato al concorso di bellezza

Il vincitore di Mister Italia gestisce infatti due case di riposo per anziani ed è a capo dell’associazione Giovani imprenditori di Conflavoro Pmi Rieti; non il classico bello che non balla insomma, e di questo non possiamo che esserne felici perché in un mondo popolato da belli e basta l’eccezione ci fa ben sperare. La bellezza tra l’altro sembra essere di casa nella famiglia Schifi, visto che la sorella Siria è stata selezionata per partecipare a Miss Italia 2019. Cos’è che qualcuno di voi non sa ancora? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne: Giulio Schifi corteggiava Giulia Cavaglià, ora è amico di Alessio Campoli

Se l’occhio non ci inganna, e non ci inganna affatto, Giulio è lo stesso che corteggiò qualche tempo fa l’ex tronista Giulia Cavaglià che però non lo considerò come possibile fidanzato, concentrata com’era su Manuel Galiano, Giulio Raselli e anche se per poco su Flavio Barattucci. Il sogno di Schifi è quello di diventare attore, quindi la sua vittoria non può che avergli spianato almeno parte della strada che dovrà percorrere per realizzarsi. Giulio a Uomini e Donne è riuscito anche a legare con un corteggiatore che ha avuto più successo di lui: parliamo di Alessio Campoli, come sapete scelto da Angela Nasti.

Gli ex di Uomini e Donne che hanno vinto Mister Italia 2019

E per quelli ancor più curiosi sappiate che non è stato solo Giulio tra quelli di Uomini e Donne a vincere la fascia di Mister Italia: vi dicono qualcosa i nomi di Luca Onestini, Paolo Crivellin e Andrea Dal Corso? Ebbene sì: anche loro si sono fatti valere, e a giudicare dal successo del primo e del terzo forse questa fascia potrebbe portar bene anche a lui!