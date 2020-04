Uomini e Donne, Del Taglia in intimità: prima volta Eugenio, storie passate

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, la storia d’amore dopo anni dalla fine di Uomini e Donne

Continua la storia d’amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, e lo fa anche in maniera molto social dal momento che entrambi aggiornano continuamente i fan sulla propria vita, dal rapporto coi figli a quello di coppia e non solo. Nell’ultima sessione di domande e risposte Francesca ha parlato di vari argomenti, e non ha escluso neanche le domande più piccanti. Dopo aver sottolineato che non è incinta e che le piacerebbe sposarsi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato della sua intimità con Eugenio ricordando anche la prima volta dopo la fine della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, domande bollenti a Francesca: la prima volta e le storie passate

Vi elenchiamo le domande a cui la Del Taglia ha risposto (il gioco era quello di limitarsi a un ‘sì’ o a un ‘no’ anche se in alcuni casi Francesca ha scritto qualche breve commento):

“Ogni sera fai l’a…re?” – “No”;

“L’hai mai fatto di sera al mare?” – “Sì”;

“Hai mai tradito?” – “Sì”;

“Fate l’a…re ogni giorno?” – “No”;

“Fai s…o an…e?” – “Ma cosa ve ne f…a di sapere certe cose!”;

“S…amicizia?” – “Perché no?”;

“Hai pensato di essere lesbica?” – “Sì”;

“Sei mai stata con una donna?” – “Sì”;

“Tu ed Eu l’avete fatto la prima sera?” – “Diciamo di sì… La prima sera dopo 8 mesi di trono”.

Come vedete, si tratta di domande molto schiette a cui Francesca ha risposto senza problemi – e alcune risposte le fanno onore senz’altro, visto che non tutti sarebbero stati così sinceri -; la confessione sulla prima volta inoltre conferma quanto era già emerso durante Uomini e Donne durante il corteggiamento, cioè che l’attrazione fisica tra Eugenio e Francesca fosse alle stelle.

Eugenio e Francesca a Temptation Island? No, ma sul Gf Vip l’opinione cambia

Francesca ha risposto anche ad altre domande: se non andrebbe mai a Temptation Island con Eugenio – e sbaglierebbe, visto che sarebbero una coppia super – farebbe un pensierino invece sulla partecipazione al Grande Fratello Vip. Gli autori sono stati avvisati: Francesca ha un carattere molto forte ed è anche una persona senza filtri, quindi sarebbe perfetta per un reality show.