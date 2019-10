Uomini e Donne, Enzo e Pamela: oggi pioggia di accuse dopo puntata, lei da brividi

Enzo Capo e Pamela Barretta, a Uomini e Donne scontri e discussioni prima dell’abbandono

Pamela Barretta ed Enzo Capo oggi sono stati protagonisti assoluti della prima parte della puntata di Uomini e Donne. Una puntata in cui Enzo è stato fortemente criticato perché aveva fatto intendere di non essere interessato a uscire con Pamela dalla trasmissione; così invece non è stato perché dopo un bel po’ e a seguito di una domanda chiara da parte di Maria De Filippi il Cavaliere di Uomini e Donne ha accettato di uscire con la Barretta, con la quale tra l’altro oggi tutto va a gonfie vele.

Uomini e Donne, le accuse di Pamela a Enzo: “Ominicchio, maschilista”

All’inizio Pamela ha reagito malissimo all’indecisione di Enzo rispetto all’abbandono della trasmissione: “Sei un ominicchio!”, gli ha urlato contro prima di uscire in lacrime dallo studio. “L’ha solo usata!”, è intervenuto Gianni. Poi il chiarimento fuori dallo studio: tante le parole a sproposito, alcune delle quali però non fanno presagire nulla di buono, soprattutto se le aggiungete a quelle dell’ultima volta. “Sei un maschilista!”, questa l’accusa di Pamela che però poi pian piano si è calmata perché ha visto in Enzo ciò che cercava, cioè la voglia di continuare al di fuori la loro storia d’amore.

Pamela ed Enzo oggi, la coppia è felice dopo Uomini e Donne

Nel profilo di Enzo intanto sono molte le accuse, visto che in tanti lo tacciano di essere geloso e possessivo. “Alle donne – ha scritto ad esempio qualcuno – non piacciono gli uomini possessivi e gelosi. Presto Pamela ti darà un bel ciaone e farà bene”. “Per fortuna – ha risposto lui – non tutte le donne la pensano come te”. Trovate qui tutti i commenti contro Enzo:

A quanto pare comunque il Cavaliere non ha motivo di preoccuparsi perché con Pamela va tutto a gonfie vele. “Io – ha scritto la Barretta sul proprio Instagram – penso che ci siamo scelti il primo giorno in cui i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta”. Staremo a vedere a questo punto come continuerà questa storia d’amore.