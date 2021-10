Uomini e Donne: Enzo Capo del Trono Over si è sposato

Pamela Barretta di Uomini e Donne è ormai un ricordo lontano per Enzo Capo: l’ex Cavaliere del programma di Canale 5 è convolato a nozze! Sabato 16 ottobre l’ex Cavaliere, per tanti anni alla corte di Maria De Filippi, ha sposato la compagna storica Lucrezia Massimo. Un amore andato avanti per anni, tra alti e bassi, e finalmente coronato con i fiori d’arancio.

Nonostante l’avventura nel dating show Medaiset e la tormentata relazione con Pamela, Enzo non ha mai dimenticato del tutto Lucrezia e dopo una breve periodo di lontananza ha deciso di sposarla. La proposta di matrimonio è avvenuta a febbraio 2021 e otto mesi dopo è stato celebrato il grande evento.

Enzo Capasso ha sposato la compagna storica

Per la cerimonia la sposa ha optato per un lungo abito bianco di raso, con spalle scoperte. Capelli sciolti e vistoso bouquet. Classico completo nero, invece, per lo sposo Enzo Capo. In una recente intervista l’ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato di fare l’amore con la neo moglie una volta al giorno.

Una grande passione unisce dunque i due novelli sposi, al settimo cielo per aver realizzato il grande sogno delle nozze. Qualche tempo fa non sono però mancate le frecciatine da parte di Pamela Barretta, che ha definito Lucrezia Massimo una “poveretta sfortunata”.

Trono Over, Pamela Barretta pedinata da un “maniaco”

La scorsa estate la dama del Trono Over di Uomini e Donne Pamela Barretta è stata protagonista di un triste episodio di cronaca, da lei stessa narrato e avvenuto nella sua città, Brindisi. Nella fattispecie la Barretta ha detto di essere stata inseguita da un “maniaco” a bordo di una auto in pieno centro, mentre si stava dirigendo dal parrucchiere.

L’ex fiamma di Enzo Capasso ha inoltre aggiunto che inizialmente ha sottovalutato l’episodio ma quando il pedinamento si è fatto soffocante ha compreso la gravità del fatto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze eccessive, ha sottolineato sempre la donna, che si è detta anche felice della rottura con l’ex Cavaliere, oggi sposato con un’altra.