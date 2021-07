Uomini e Donne, Elisabetta e Luca: l’ultima segnalazione fa pensare

Sembra ormai certo che sia nata una nuova coppia del Trono Over: ma mentre molti telespettatori faticano a credere alle buone intenzioni del cavaliere, un nuovo avvistamento potrebbe far nascere altri sospetti

Procede la storia d’amore tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. I due protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne hanno fatto parlare parecchio in queste ultime settimane. Dopo la conclusione del programma di Maria De Filippi, Luca ha deciso di tornare sui suoi passi e di riprendere la sua frequentazione con Elisabetta.

Ma ora cosa sta accadendo tra loro? Sembra procedere tutto a gonfie vele e a dimostrarlo è un’ultima segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Un telespettatore, fan della trasmissione, ha beccato Luca ed Elisabetta in vacanza. Questo era un dettaglio già noto al pubblico, visto che entrambi avevano annunciato il primo viaggio insieme.

“Si baciavano continuamente. Anzi, lei baciava lui”, questo è ciò che riporta la nuova segnalazione su questa coppia del Trono Over. Avranno quindi avuto ormai il loro lieto fine? Se così fosse, entrambi non faranno parte dei due parterre nella prossima edizione del programma. Probabilmente, se tutto procederà al meglio, torneranno solo per raccontare cosa è accaduto lontano dalle telecamere.

Sotto i riflettori, Luca ed Elisabetta avevano chiuso la loro conoscenza, in malo modo. Impossibile non ricordare la delusione di lei, che già aveva iniziato a provare dei sentimenti importanti. Cenerelli, invece, era stato ricoperto di critiche dai presenti in studio. In particolare, Gianni Sperti l’aveva duramente attaccato negli scorsi mesi.

In delle nuove interviste su Uomini e Donne Magazine, entrambi hanno fatto sapere – qualche settimana fa – che stanno riprovando a mettere insieme i pezzi, per capire se può davvero funzionare la loro love story. Ora bisognerà capire come procederà la storia tra loro, perché l’estate ancora non è finita.

Luca ha, dunque, capito di essersi innamorato di Elisabetta? I telespettatori avevano inizialmente tifato per loro, ma l’atteggiamento di Cenerelli li ha portati a cambiare idea.

Sono ancora tanti coloro che non credono al fatto che il cavaliere del Trono Over abbia delle intenzioni serie con la Simone. Ma chissà, Luca potrebbe sorprendere tutti a settembre dichiarando pubblicamente il suo amore per Elisabetta di fronte alle telecamere.

Se così sarà, il pubblico dovrà sicuramente ricredersi sul Cenerelli. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà a questa coppia del Trono Over, nata inaspettatamente lontano dalle telecamere di Canale 5.

Nel frattempo, entrambi continuano a condividere sui social dediche romantiche durante questa vacanza. L’ultima segnalazione che arriva oggi sembra confermare l’inizio di una storia d’amore!

Anche se la parte “anzi lei baciava lui” potrebbe far riflettere sulla situazione. Tale affermazione conferma l’interessamento della dama, ma va a sottolineare qualcos’altro? Lui ancora non è così coinvolto? Il pubblico dovrà attendere per scoprirlo.