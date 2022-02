Eleonora De Fazio dopo Uomini e Donne si difenderà dalle segnalazioni, nelle sedi opportune. E no, non sono i salotti televisivi. La corteggiatrice ha lasciato il programma perché il tronista Luca Salatino non le ha creduto, o meglio non è riuscito a passare sopra alle segnalazioni giunte. Troppo dettagliate per essere false, così come le giustificazioni di Eleonora a un certo punto sono diventate troppo confuse. Dopo l’eliminazione, Eleonora si è raccontata a MondoTv 24 con Lorenzo Pugnaloni e ha svelato cosa ha intenzione di fare di quelle segnalazioni.

Ebbene, pare che non abbia intenzione di lasciar perdere. Sebbene in televisione la questione sia ormai morta e sepolta, la ragazza vuole tutelarsi perché si è sentita ferita come persona più che come corteggiatrice di Uomini e Donne. Nell’intervista ha ribadito la sua posizione: non è fidanzata. Ha riconosciuto di non essere riuscita a spiegarsi bene, magari non ha detto tutto ciò che avrebbe voluto e dovuto dire, ma comprende la scelta di Luca di eliminarla. Per quanto riguarda la segnalazione, invece, si aspettava un confronto con chi l’ha fatta:

“Mi ha ferito. Mi è dispiaciuto anche che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me. Dal momento che una persona dice la verità, perché non metterci la faccia? Perché arrivare a dire la ragazza non mi conosce, ma ho paura che parlandoci mi riconosca. Se tu reputi di stare dicendo la verità confrontiamoci”

Non ha voluto tornare in studio dopo l’eliminazione perché ci aveva messo la buona volontà e la faccia prima. Si è parlato della sua vita privata e non aveva più senso continuare. Il pensiero di tornare a Uomini e Donne per spiegarsi meglio c’è stato, ma ha preferito difendersi lontano dalla tv:

“La mia intenzione era quella di tornare in studio ma per varie situazioni ho preferito non andare. Questa cosa la sto portando avanti con il mio legale e con mia mamma, non è una cosa che ho lasciato perdere, l’ho lasciata perdere agli occhi della tv, ma è giusto che io mi difenda privatamente”

Eleonora ha fatto le sue riflessioni su quanto accaduto e ha preso la scelta di distaccarsi. Anche perché, ha spiegato, abita in una città piccola dove la gente chiacchiera parecchio e questo le ha provocato un po’ di sofferenza: “Non sono stata benissimo nell’ultimo periodo perché è stato un colpo basso”. Ha speso belle parole su Luca Salatino, sebbene non sia andata bene fra loro. Cosa l’aveva colpita di lui? Questa la risposta di Eleonora:

“Non sapevo chi dovessi corteggiare, qualche mese dopo mi è stato proposto di conoscere Luca. Avevo seguito la sua conoscenza con Roberta e mi aveva subito colpita per il suo carattere forte, ma dentro sensibile e la persona che è lui aveva attirato la mia attenzione, poi devo dire che anche esteticamente è un bel ragazzo e io non mi sono tirata indietro. La voglia di portare avanti questa conoscenza era immensa, poi le cose sono andate così”

Le era piaciuto il trono di Roberta Giusti e faceva il tifo proprio per Luca, tra l’altro. Adesso forse fa il tifo per Lilli: per lei, che era una sua rivale, ha speso solo parole positive. Ha elogiato non solo la sua bellezza e la sua storia, ma anche il suo modo di porsi e di parlare. Eleonora però ha dubbi sul fatto che Luca scelga Lilli: “Credo che tra loro due qualcosa di bello può nascere e crescere, ma ho i miei punti di domanda sul fatto che in futuro possa essere lei la scelta”.