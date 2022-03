Uomini e Donne, Elena e Stefano sgamati? “Sono d’accordo”, il caso

A Uomini e Donne sorgono sospetti su Elena Scielzo e Stefano. Ci sono troppe cose che non tornano su entrambi. Di certo non hanno subito colpito il pubblico di Canale 5, entrambi. Ora vederli condividere una conoscenza ha subito fatto alzare le antenne a Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti si sono lasciati andare a forti accuse verso tutti e due. Il tutto è accaduto quando Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo al centro studio di Elena e Stefano. Gianni e Tina hanno chiesto immediatamente spiegazioni a entrambi su questa inaspettata svolta.

La conduttrice ha precisato che a fare il primo passo è stata la Scielzo, la quale ha chiesto il numero di Stefano. Non è riuscito a restare in silenzio Biagio Di Maro, vecchia conoscenza di Elena. Il cavaliere ha lanciato pesanti attacchi nei confronti della dama. “Ti ho dato il mio cuore e ci tenevo”, ha assicurato. Dopo di che, ha fatto notare che la dama condividerebbe cene e serate al cinema con un amico. Parlando, Biagio ha generato qualche sospetto al riguardo, aggiungendo che Napoli è piccola e le cose escono fuori.

Per la prima volta, molti telespettatori si sono trovati d’accordo con Di Maro, che ha accusato Elena di falsità. La dama, in effetti, non convince molto il pubblico e i presenti in studio. La situazione a Uomini e Donne si è complicata quando Maria De Filippi ha rivelato che c’è un uomo dietro le quinte, Maurizio, arrivato per conoscere Elena. Quest’ultima ha deciso di farlo entrare, ma dopo la presentazione si è rifiutata di iniziare una nuova conoscenza.

Perché l’ha fatto entrare se poi non voleva intraprendere altre frequentazioni? Lei stessa ha spiegato di aver preso questa decisione per Stefano, in quanto dispiaciuta per lui. Tina Cipollari non ha trattenuto la sua ira e si è scagliata duramente contro di lei, convinta che in realtà Maurizio non l’abbia convinta fisicamente. Pochi minuti prima, proprio Elena dichiarava di aver già parlato con Stefano dell’eventualità di iniziare nuove conoscenze!

Entrambi si erano accordati a non darsi ancora l’esclusiva. E allora perché Elena ha rifiutato Maurizio? “Il primo pensiero era di dire sì, ma poi per rispetto a Stefano…”, ha affermato la dama del Trono Over. La sua spiegazione non ha potuto convincere nessuno. “Mi guarda con quella faccia e mi dispiace”, ha poi continuato. Ma le sue parole sono un po’ contraddittorie, mentre Stefano è rimasto a guardare senza dire troppo.

“Stai facendo una figuraccia grande”, è così intervenuto ancora Biagio, attaccando Elena, che è apparsa davvero in difficoltà. Maria ha cercato di sbrogliare la situazione, chiedendo alla dama di decidere cosa fare con Maurizio. Di fronte alle accuse, la dama non ha più saputo come agire.

Ed ecco che ha detto la sua Stefano, il quale ha rivelato di voler trascorrere qualche giorno con Elena per conoscerla meglio e per dimostrare a Tina e Gianni che non stanno mentendo. Ma la De Filippi ha voluto chiarire bene la situazione: “Se lei tiene Maurizio, molli?”.

Andando anche lui contro a ciò che avevano dichiarato poco prima, ha risposto che chiuderebbe con lei qualora iniziasse un’altra conoscenza. La Cipollari si è alzata più volte dalla sua sedia e non ha trattenuto i forti sospetti verso entrambi.

“Io trovo tante contraddizioni. Stefano stai dicendo cose stupide! Ma non è che siete d’accordo? Elena tu dici una cosa e ne fai un’altra. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo e dicendo?”

Gianni ha le idee abbastanza chiare: “Si sono messi d’accordo!”. Gli atteggiamenti di entrambi sono abbastanza ambigui e non convincono affatto, staranno prendendo in giro il programma? Alla fine Elena S. ha ancora insospettito tutti, prendendo una decisione su Maurizio.

Dichiarando di non accettare nessun tipo di imposizione, ha deciso di iniziare questa nuova conoscenza. Per la terza volta, la dama ha cambiato idea. “Siete dei falsi. Non è accettabile, vi siete messi d’accordo”, ha tuonato Tina.

Gianni Sperti ha chiesto più sincerità a entrambi, notando che dicono prima una cosa e poi fanno “il contrario di tutto”. Come andrà a finire questa storia? Non resta che attendere per scoprirlo.

Elena prima dice no a Maurizio, però poi dice "volevo dire sì ma per rispetto all'altro ho detto no", ora gli dice sì e "io voglio conoscere le persone, non voglio imposizioni", ma allora ????????‍♀️#uominiedonne — sunflower???? (@_00sunflower00_) March 9, 2022

Elena e Stefano in altri tempi sarebbero stati botolati #UominieDonne — Silvio (@SilvioG92) March 9, 2022