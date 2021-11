Uomini e Donne, ecco perché Tina odia Gemma: parla la gola profonda

Svelato il presunto motivo per il quale la Cipollari non sopporta la Dama di Torino

Le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono ormai diventate all’ordine del giorno a Uomini e Donne. Il vero fulcro del dating show di Maria De Filippi, che va in onda da ben venti anni. Ma perché l’opinionista è sempre così furiosa con la Dama di Torino? Il motivo non è mai stato svelato e la stessa Gemma, in più di un’occasione, ha ammesso di non conoscere il perché di questa antipatia così forte da parte della Cipollari.

A distanza di anni ci ha pensato il settimanale Nuovo a svelare un interessante retroscena sulla rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La rivista diretta da Riccardo Signoretti ha consultato una persona assai ben informata sui fatti, presente dietro le quinte di Uomini e Donne. Una persona che per il momento intende restare anonima.

Tina Cipollari è invidiosa?

Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore Tina Cipollari non proverebbe altro che invidia per Gemma Galgani. Da qui la forte antipatia che la porterebbe a liti, discussioni e pure a qualche secchiata d’acqua a Uomini e Donne. La fonte consultata da Nuovo fa sapere:

“Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”

Dunque stando a queste indiscrezioni l’invidia sarebbe la reale ragione che spingerebbe Tina Cipollari a prendersela con Gemma Galgani, che a 71 anni sfoggia un fisico invidiabile. Certo, merito anche dei numerosi ritocchini avvenuti negli ultimi anni ma la protagonista di Uomini e Donne è davvero sempre più bella e raggiante.

Tina Cipollari ha un nuovo amore

Seppur in perfetta forma fisica Gemma Galgani continua a non trovare il grande amore. Da dieci anni alla corte di Uomini e Donne la pupilla di Maria De Filippi non riesce a incontrare l’uomo giusto, quello del per sempre. Al contrario Tina Cipollari sta vivendo una nuova relazione sentimentale.

Dopo il divorzio dall’hair stylist Chicco Nalli – che le ha regalato tre figli – e la lunga liaison con il ristoratore fiorentino Vincenzo l’opinionista di Canale 5 sta frequentando un imprenditore il cui nome è ancora top secret.