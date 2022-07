Uomini e Donne: è nato il secondo figlio dell’ex tronista Rossella Intellicato

Fiocco blu bis per l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, che in tv ha litigato più volte con l’opinionista Tina Cipollari

Si allarga la famiglia di Rossella Intellicato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sui social network la nascita del suo secondo bambino. L’imprenditrice torinese – che prima di approdare alla corte di Maria De Filippi ha avuto una breve esperienza al Grande Fratello – è diventata mamma per la seconda volta.

Al neonato è stato dato il nome di Leonardo Falco Maria. Rossella Intellicato ha dato la lieta notizia lunedì 11 luglio ma non ha precisato se il parto sia avvenuto effettivamente in questa data. L’ex protagonista del Trono Classico ha taggato il compagno Giovanni Ferrero, l’uomo che le ha stravolto la vita in pochissimo tempo.

Insieme dal 2018 la coppia ha avuto nel 2020 il primogenito Francesco Leone Maria. Un nome, quest’ultimo, a cui Rossella tiene molto, tanto da darlo anche al secondo bebè. Per il momento la Intellicato e il compagno non sono ancora convolati a nozze ma non è un progetto da escludere in futuro.

Cosa fa oggi Rossella Intellicato

Dopo aver abbandonato Uomini e Donne nel 2015 a seguito dei continui e furibondi litigi con Tina Cipollari Rossella Intellicato è tornata alla vita di sempre. Qualche contratto da web influencer ma la vita vera è un’altra e per la Intellicato è all’interno dell’azienda di famiglia, attiva nel campo della moda.

Alla corte di Maria De Filippi Rossella non ha compiuto alcuna scelta ma lontano dagli studi di Mediaset ha trovato il grande amore. Dal 2018 è legata a Giovanni Ferrero, che l’ha resa madre. Nel dicembre 2020 è nato il primogenito di Rossella: il piccolo Francesco Leone Maria.

Un amore, quello con Giovanni, che si è subito rivelato importante tanto che da parte di entrambi c’è stata la voglia di non aspettare troppo tempo e allargare la famiglia. Una vera e propria svolta per Rossella, che ha avuto diverse relazioni finite male.

Tra le tante impossibile dimenticare la liaison con Jeremias Rodriguez, che Rossella Intellicato ha frequentato per un breve periodo dopo aver abbandonato il Trono di Uomini e Donne. Il rapporto con il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez è durato pochissimo, giusto qualche settimana.

L’amore vero è arrivato solo in un secondo momento, grazie appunto all’incontro con Giovanni Ferrero. Quest’ultimo e Rossella Intellicato non hanno ancora fatto il grande passo all’altare ma convivono a Torino e la loro relazione procede a gonfie vele.