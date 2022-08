Uomini e Donne: è nato il figlio di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato di Uomini e Donne è diventata mamma! Alle 15.22 di domenica 14 agosto è nato il piccolo Paolo, frutto dell’amore tra l’ex corteggiatrice di Maria De Filippi e l’attuale compagno, il calciatore Armando Anastasio. A dare l’annuncio i neo genitori su Instagram, con uno scatto che li ritrae insieme al bebè in ospedale.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si amano da solo un anno – galeotto è stato l’incontro grazie ad alcuni amici in comune – ma hanno fatto subito sul serio. La modella, influencer e attrice ha lasciato Roma, dove viveva da anni, per traslocare in Friuli Venezia-Giulia, dove il difensore giocava fino a qualche tempo fa nel Pordenone.

Oggi la coppia si è spostata a Monza, visto che Anastasio è entrato a far parte del club della famiglia Berlusconi. Nicole Mazzocato ha però preferito partorire in provincia di Belluno: qui è nata e cresciuta e qui vivono ancora i suoi genitori, che hanno dato il loro contributo prezioso.

Il nome Paolo è stato scelto in onore del padre di Anastasio. Nicole Mazzocato ha deciso di non dare il suo cognome a quello del suo primogenito. In alcune storie Instagram antecedenti al parto Nicole ha ammesso di essere contenta di questa svolta epocale in Italia ma visto che sia lei sia Armando hanno due nomi molto lunghi ha preferito insieme al suo compagno optare solo per quello paterno.

Nicole Mazzocato ha inoltre confidato qualche mese fa che il suo primogenito non sarà molto social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in accordo con Armando Anastasio, condividerà poche immagini del bambino. Un modo per preservare l’intimità del bambino e della sua famiglia.

Al momento non è chiaro se e quando Nicole Mazzocato di Uomini e Donne e Armando Anastasio convoleranno a nozze dopo la nascita del piccolo Paolo.

Anche Fabio Colloricchio è diventato papà

Piccola curiosità: lo scorso 1 agosto è nata Gala, la figlia di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Nicole Mazzocato. I due si sono amati intensamente per quattro anni, con tanto di convivenza ben avviata nella Capitale, ma poi si sono mollati.

Fabio e Nicole non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto ma sui social network la Mazzocato si è detta contenta per l’arrivo della bambina nella vita del suo ex. Dal 2019 l’italo-argentino è legato all’influencer spagnola Violeta Mangrinan.