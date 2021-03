Uomini e Donne, è morto l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu a 46 anni

Tragedia per il programma di Maria De Filippi che in questi giorni piange la scomparsa di uno dei volti più apprezzati del Trono Over

Una triste notizia quella che riguarda Uomini e Donne: l’ex cavaliere del Trono Over Fabio Donato Saccu è morto a 46 anni. Grande dolore per la famiglia e per la sua amata Lisa Leporati. Si erano conosciuti proprio nello studio di Canale 5 diversi anni fa, precisamente nell’anno 2015, e con la loro storia d’amore erano riusciti a entrare nel cuore di moltissimi telespettatori. La dolcezza di Fabio aveva colpito il pubblico, da sempre affezionato a chi come lui approda nel programma per cercare realmente l’amore. Insieme a Lisa aveva lasciato la trasmissione, per poi passare alla speciale proposta di matrimonio. Una coppia solida e complice, che si è ritrovata di recente a dover vivere una situazione davvero complicata.

Infatti, il geometra stava affrontando la sua battaglia contro un male che non gli ha lasciato scampo. Le luci dei riflettori si erano spente su di loro e insieme, in questi anni, si sono goduti la quotidianità. E in nelle ultime ore proprio la Leporati fa sapere al pubblico che il suo Fabio non c’è più. L’ex dama del Trono Over annuncia così la scomparsa del suo amato: “Ti ricorderò sempre così”. Nella foto è possibile vedere i due sorridenti insieme, complici e innamorati. La mamma Salvatorica, il papà Carlo e tutti i suoi più cari amici il 23 marzo hanno annunciato che Fabio “è volato in cielo adesso, alle ore 9”.

Purtroppo l’ex cavaliere ha perso la vita “dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona”, nell’ospedale degli Infermi di Biella. Ha trascorso la sua vita a nella città piemontese, ma ha sempre tenuto nel cuore la Sardegna, di cui era originario. Viene ricordato da tutti come un uomo generoso e sempre disponibile. Pochi mesi fa, l’ex cavaliere era giunto a Ponderano per trascorrere le vacanze natalizie con i suoi genitori. Ma sin da subito la malattia non gli ha dato modo di realizzare quelli che erano i suoi sogni.

“Non lasciatevi rubare i vostri sogni”, ha dichiarato la madre secondo quanto riporta il sito NewsBiella. Proprio nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Ponderano verrà recitata la veglia. I funerali saranno, invece, celebrati domani, venerdì 26 marzo, e pare che saranno accompagnati “dall’Hallelujah di Andrea Bocelli”.