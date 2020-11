Lutto a Uomini e Donne. È morta Maria S., ex Dama del Trono Over del famoso programma di Canale 5. L’annuncio è stato dato sui social network da Anna Tedesco, altra ex protagonista della trasmissione Mediaset. Anna e Maria erano diventate amiche dietro le quinte dello show e la Tedesco ha deciso di informare tutti i suoi follower della situazione.

Anna Tedesco ha prima condiviso nelle storie di Instagram uno scatto con Maria S., poi ha rivolto alla donna una toccante dedica che ha emozionato tutti:

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”

Anna Tedesco ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulla scomparsa di Maria S. Per l’amica di Giorgio Manetti si tratta del secondo lutto in pochi giorni: di recente è venuta a mancare anche la madre di Anna, come confidato dalla Tedesco su Instagram con un toccante post in bianco e nero.

Solo poche settimane fa, però, su una pagina Facebook dedicata a Maria S., la figlia aveva annunciato che la mamma era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania causa Covid-19 e che la sua vita era appesa ad un filo. A quanto pare, dunque, il Coronavirus ha colpito ancora.

Chi era Maria S. di Uomini e Donne

Siciliana, separata e con quattro figli ormai grandi, Maria S. è stata protagonista a Uomini e Donne nel 2014 e nel 2015. Prima di approdare alla corte di Maria De Filippi la donna ha vissuto per tanti anni in Australia. Maria si era presentata in tv per cercare un amore travolgente ed entusiasmante, con il quale condividere la passione per il teatro, i viaggi e il cinema. Diversi i Cavalieri che hanno provato a corteggiare Maria, che si è subito fatta notare per il suo carattere allegro ed esuberante.

Nelle varie puntate del Trono Over Maria S. è stata presa di mira dall’opinionista Tina Cipollari, che faceva divertire tutti con la sua imitazione della Dama. Difficili pure i rapporti con un altra donna del parterre, Rina, con la quale Maria S. si è scontrata più di una volta per oltre due anni.