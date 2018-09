Uomini e Donne News: duro sfogo di Marta Pasqualato contro Sara Affi Fella

Uomini e Donne News: Marta Pasqualato esprime il suo pensiero su Sara Affi Fella

Marta Pasqualato, nota al pubblico di Uomini e Donne per essere stata la corteggiatrice di Nicolò Brigante, dice la sua su Sara Affi Fella. Dopo la clamorosa bufera venuta a galla in questi giorni, l’ex corteggiatrice Marta rivolge pesanti critiche alla protagonista del “caso” attraverso un’Instagram stories. Marta sembra non aver dimenticato l’accusa che a suo tempo le fece Sara, che si dimostrò la prima a puntarle il dito contro quando uscì una segnalazione che la vedeva coinvolta. Nell’infinito mare di critiche rivolte alla Affi Fella, non è certamente mancata quella di Marta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, si è dimostrata pronta a scagliarsi contro chi a suo tempo non l’ha minimamente difesa. Questa, come tante altre, è stata la reazione scatenata dal Sara Affi Fella gate!

Marta Pasqualato si scaglia contro l’ex tronista di Uomini e Donne

“Di solito quando si è tutti contro uno, mi metto dalla parte dell’uno. In questo caso è impossibile farlo perché la signorina Affi Fella non ha avuto neanche la decenza di andare da Raffaella Mennoia a scusarsi“. Così esordisce Marta Pasqualato in una stories su Instagram. “La cosa grave è che ha preso in giro persone che lavorano 24h al giorno per far funzionare bene un programma“. Insomma, pare che la Pasqualato, volto già noto della scorsa edizione di Uomini e Donne, non abbia digerito la falsità dell’ex tronista, protagonista di uno scandalo che ha suscitato l’ira di utenti web, spettatori tv e anche della stessa redazione. Un comportamento che nessuno è pronto a perdonare, almeno per il momento.

Uomini e Donne: Marta accusa Sara e poi la difende

“Testa sotto la sabbia come gli struzzi, grazie“, scrive Marta Pasqualato nel video pubblicato su Instagram. L’ex corteggiatrice non ci sta ed è subito pronta a rimarcare la leggerezza con cui la Affi Fella ha agito senza portare minimamente rispetto alle persone che lavorano nel seguitissimo programma. Allo stesso tempo, però, Marta non condivide la gravità di certe parole rivolte nei confronti di Sara, dimostrandosi una delle poche persone a salvaguardare la sensibilità dell’ex tronista nonostante gli errori commessi. “Alcune cose che hanno scritto non le augurerei neanche al mio peggior nemico“, sottolinea l’ex corteggiatrice.