Uomini e Donne: due storici volti vicino all’addio a settembre? Ida ci sarà

Arrivano le prime indiscrezioni su chi ci sarà e chi no a settembre seduto nei parterre del Trono Over: le ultimissime

Cominciano a spuntare indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne, anche se bisogna prenderle con il doppio delle pinze che si “usano” di solito. Quando si parla di Uomini e Donne, infatti, tutto è possibile. La redazione potrebbe richiamare un protagonista già conosciuto da un momento all’altro, anche a stagione già avviata. Per cui è presto per comporre il parterre della prossima stagione del Trono Over, anche se di sicuro i redattori e le redattrici di Maria De Filippi stanno già lavorando e discutendo con i vari personaggi.

Fine giugno potrebbe sembrare presto per capire chi ci sarà a settembre a Uomini e Donne, ma potrebbe non esserlo quando si parla di volti storici. Quelli che sono diventati ormai ospiti fissi del Trono Over potrebbero conoscere già il loro destino, ammesso che non si fidanzino durante l’estate. I miracoli a volte accadono, no? Mai dire mai, magari proprio Armando Incarnato oppure Ida Platano, e come non menzionare Gemma Galgani, per citare i più fissi di tutti, potrebbero trovare l’amore nei prossimi mesi. Se si fidanzassero allora non potrebbero tornare nel programma.

Lorenzo Pugnaloni tramite la sua pagina di Instagram Uominiedonneclassicoeover ha aggiornato i suoi tanti follower su cosa potrebbe succedere a settembre. Lui stesso ha sottolineato che si tratta ancora di indiscrezioni e che non sono anticipazioni ufficiali. Se se ne parla, però, magari un motivo c’è ed è giusto informare il pubblico del programma. Sembra certo, certissimo il ritorno di Ida Platano a settembre. Si fa sempre più largo così la possibilità che sia lei l’erede di Gemma, cosa di cui si parla da tempo ormai.

Dovrebbero, potrebbero esserci due addii però e sono due nomi non proprio sconosciuti. Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro non dovrebbero tornare a Uomini e Donne a settembre. La loro presenza pare non sia sicura al momento, ma va ricordato che sono rumors e che il ritorno in onda del programma di Maria è ancora lontano. Non si conoscono i motivi delle eventuali mancate conferme. Non è da escludere che se ne saprà di più nel momento in cui dovesse diventare tutto certo e ufficiale.