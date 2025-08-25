Uomini e Donne: due ex corteggiatrici unite da una scelta difficile

Partecipare ad un reality per la maggior parte delle persone significa trovare una strada più semplice per guadagnare qualcosa in più. Soprattutto quando si parla di persone poco conosciute o addirittura sconosciute. Chi partecipa a Uomini e Donne oppure a Temptation Island, molto spesso, lo fa con altre intenzioni. Ed è il motivo per cui questi personaggi risultano costruiti e poco empatici. È quello che sta accadendo, per esempio, con i tronisti negli ultimi anni. Questi ragazzi partecipano alla trasmissione con l’idea di fare successo in maniera veloce e guadagnare con gli sponsor ed i vari adv sui social. Così oggi vogliamo mettere in luce dei personaggi che si sono distinti rispetto agli altri.

Nadia Di Diodato, corteggiatrice e non scelta di Gianmarco Steri, ha preso una decisione lavorativa estremamente coraggiosa. La ragazza è tornata alle origini e insieme alla sua famiglia ha aperto, lo scorso 09 agosto, un bar a Intermesoli, in Abruzzo. La sua decisione è stata condivisa grazie ad un lungo post pubblicato sui suoi social. Con delle parole commoventi Nadia ha espresso il grande amore che prova per la sua terra di origine e ha spiegato di voler dare valore a quei posti dimenticati che invece meritano di splendere nuovamente. E pensare che in molti pensavano che sarebbe stata la nuova tronista!

Queste ragazze si distinguono e scelgono la vita vera

Incredibile ma vero l’altra ragazza in questione è anche lei una corteggiatrice di Gianmarco. Trattasi di Francesca Polizzi. La ragazza studia da anni e conosce perfettamente il cinese. Difficile trovare un lavoro legato a questa specifica passione, così Francesca se lo è inventato. La ragazza realizza dei video che raccontano la cultura cinese ma in maniera decisamente originale. Diciamo che tra le tre è quella che più si avvicina a fare l’influencer ma, a differenza di tutte le altre, che ci mostrano sempre gli stessi tutorial, Francesca fa qualcosa di unico. Speriamo che possa essere premiata per questo e trovare un lavoro che le dia il giusto merito.

Anche Temptation Island riserva le sue sorprese!

Vogliamo aggiungere una postilla su un’altra ragazza proveniente dal reality estivo per eccellenza. Stiamo parlando proprio di Temptation Island. E si tratta di un personaggio su cui difficilmente avremmo puntato. Ovvero Jenny Guardiano. La ragazza era uscita dal programma insieme al compagno, il Dj Tony Renda. Ma qualche mese dopo la storia si è conclusa. I rapporti tra i due sono diventati davvero tesi. Al punto tale che la ragazza ha deciso di andare via dalla Sicilia. Oggi Jenny risiede a Dubai, dove insieme ad una sua amica, ha avviato un’attività a carattere turistico. Ma non solo, infatti la siciliana punta a tramandare le sue conoscenze e si è resa disponibile a a fare da consulente per chi fosse interessato ad avviare lo stesso tipo di attività.

Noi tifiamo per queste giovani donne che si impegnano in un mestiere e non si accontentano delle “briciole mediatiche” derivanti dal successo veloce. Così veloce che quando passa non lascia più nulla!