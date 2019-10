Uomini e Donne, Diletta Pagliano: gravidanza dura per l’ex corteggiatrice

Uomini e Donne, gravidanza difficile per Diletta Pagliano: nessun rapporto con Leonardo Greco

Diletta Pagliano è sicuramente una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. I telespettatori che seguono da sempre il noto programma di Maria De Filippi conosceranno sicuramente il percorso portato avanti con Leonardo Greco. Insieme sono riusciti ad appassionare l’intero pubblico di Canale 5 con la loro storia d’amore, arrivata poi al capolinea. Diletta ha ritrovato, in seguito, la serenità e l’amore a fianco di Alessandro. La coppia sta vivendo un periodo molto importante, in quanto stanno attendendo l’arrivo del loro primo figlio, Thomas. La Pagliano svela, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, di essere pronta ad accogliere il bambino. Non vede l’ora di vederlo e di cominciare questa avventura con il suo amato Alessandro. Ma la sua gravidanza non va avanti nel migliore dei modi. L’ex corteggiatrice del Trono Classico ammette di aver vissuto momenti molto duri, a causa di un’incidente subito diversi mesi fa. È rimasta incinta proprio quando era al termine della sua convalescenza. Pertanto, è stata costretta a curarsi e ad affrontare l’inizio di questa gravidanza.

“Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza”, dichiara Diletta. Quello dopo il grave incidente è stato per la Pagliano un periodo terribile. Fortunatamente al suo fianco c’è Alessandro: “Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura”. Ammette di sentirsi un po’ appesantita e sottolinea che per lei si tratta della prima gravidanza. Non può non parlare di Leonordo Greco, nel corso dell’intervista. In particolare, le viene chiesto se l’ex tronista si è mai fatto sentire dopo la fine della loro storia d’amore. La Pagliano ribadisce di non averlo più sentito da quando si sono lasciati: “Ormai sono in un’altra dimensione”. Dunque, come ha dichiarato già altre volte, non ha più alcun tipo di rapporto con Leonardo.

Uomini e Donne, Diletta Pagliano: un sogno nel cassetto

Intanto, parlando dei suoi sogni, Diletta svela di voler fare l’opinionista. Un desiderio, che potrebbe essere accolto molto bene dai telespettatori che hanno seguito il suo percorso come corteggiatrice. Ma accetterebbe di vedere un giorno il figlio prendere parte a Uomini e Donne? Ebbene sì e, inoltre, gli consiglierebbe di divertirsi.