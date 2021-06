Diego Conte e Annalisa Micchetti sono diventati di nuovo genitori! Sono una delle coppie di Uomini e Donne che resistono, stanno insieme da sedici anni e hanno superato anche qualche tempesta. L’amore ha vinto tra loro, si sono scelti nel 2005 per non lasciarsi mai più. O meglio, si sono lasciati per un po’ ma alla fine si sono ritrovati. Oggi la notizia è delle più belle, la nascita di un figlio. In questo caso una figlia, perché si tratta di una femminuccia, la seconda per la coppia. Diego e Annalisa di Uomini e Donne erano già genitori di Ginevra, nata nel 2018 e che oggi ha tre anni.

La seconda figlia di Diego Conte e Annalisa Micchetti invece ha un nome già sentito in questi primi mesi del 2021. La bimba è venuta al mondo due giorni fa, precisamente alle 11.30 di sabato 19 giugno 2021. Ad annunciare la sua nascita è stata mamma Annalisa: “Benvenuta polpettina. 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto dettagliata nel suo annuncio, ha rivelato infatti tutti i dettagli che i più curiosi vogliono sapere: l’orario della nascita, il peso e infine il nome. Non lo ha scritto nel messaggio, ma si legge bene nella foto.

Nel post infatti c’è la foto del fiocco nascita della bimba: si chiama Vittoria, proprio come la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Un nome che piace molto ai genitori di questi tempi e che sta tornando molto di moda, per così dire. E allora benvenuta alla piccola Vittoria Conte, seconda figlia di Diego e Annalisa di Uomini e Donne!

Diego e Annalisa di Uomini e Donne, dalla scelta alla crisi

Diego Conte è stato prima un corteggiatore a Uomini e Donne, corteggiò infatti Luana Di Bella che però non lo scelse. Quindi provò a trovare l’amore sul trono e andò bene; scattò subito l’intesa con Annalisa Micchetti. Fu proprio lei la scelta di Diego nel 2005. Lui poi partecipò a La Talpa ma non fu la distanza a metterli alla prova. Mentre il loro amore cresceva lontano dalle telecamere, a distanza di qualche anno arrivò la crisi. Si parlò di un video bollente tra Diego Conte e Brigitta Bulgari, girato all’insaputa dell’ex tronista. Annalisa decise di lasciarlo, la storia subì uno stop ma alla fine riuscirono a ritrovarsi. Diego Conte e Annalisa Micchetti oggi sono felici e hanno una bellissima famiglia.