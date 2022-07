Andrea Della Cioppa dopo Uomini e Donne non ha nessun rancore nei confronti di Veronica Rimondi. L’ex tronista lo ha portato fino alle sedie rosse, ma la scelta alla fine è ricaduta su Matteo. Tra i due c’è stata subito la scintilla, o almeno è scoccata da parte di Veronica, e la scelta per molti era scontata. A un certo punto Andrea ha creduto di aver conquistato la bella Rimondi, eppure ha dovuto arrendersi anche lui alla sensazione che Matteo le piacesse di più. Lo ha riconosciuto con molta onestà intellettuale, che ha sempre dimostrato anche nello studio di Uomini e Donne.

Della Cioppa ha saputo conquistare il suo spazio grazie al suo carattere, forte deciso e diretto ma anche leale e sincero. Quando ha preso la parola per la prima volta qualcuno non ha gradito, alla fine invece non era perché indisponente ma semplicemente quello che si definisce “avere carattere da vendere”.

A proposito di Veronica, nell’intervista al settimanale Mio Andrea ha dichiarato di aver provato con lei sensazioni che non viveva da tempo. In cuor suo ha sempre saputo che la preferenza fosse Matteo, ma lui è abituato a lottare per ciò in cui crede e ci ha provato fino alla fine. “Mi piaceva, ma certo non ne ero innamorato”, ha aggiunto spiegando che a un certo punto l’ha sentita sua ma alla fine è andata diversamente. Per lui non è questione di carattere forte che può spaventare, per Andrea la spiegazione è più semplice: “Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché le piaceva di più”. Tutto qui, né più né meno.

Quindi gli hanno fatto una domanda su Tina Cipollari. L’opinionista nel corso del trono si è espressa spesso a favore di Andrea, secondo lui perché un po’ si è riconosciuta: “Tina mi è sempre stata simpatica, è una persona molto intelligente. Credo che nel mio essere sempre diretto e onesto abbia rivisto un po’ sé stessa”. Nel caso in cui dovesse finire sul trono, è chiaro che Della Cioppa avrebbe già degli alleati in studio. E tra questi c’è anche Maria De Filippi, alla quale è piaciuto tanto.

Negli ultimi mesi c’è stato un gossip su Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese: stanno insieme? La risposta è no, lo hanno già messo in chiaro quando si è diffusa questa voce. Lei è stata una corteggiatrice di Luca Salatino e come Andrea non è stata scelta. Tutto si limita a un’amicizia tra loro, però:

“Tutto è partito da una diretta Instagram in cui ci siamo divertiti a stuzzicarci. Ma era ironia, nulla di più. Nella vita di tutti i giorni faccio spesso ricorso all’ironia”

Al momento Andrea Della Cioppa è single e per quanto riguarda la sua donna ideale non ha prototipi dal punto di vista estetico. L’importante è che sia una donna di carattere, sensibile, profonda e ambiziosa.