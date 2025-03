Uomini e Donne, De Filippi e Roberta: cosa si son dette sottovoce?

Ieri, nella puntata andata in onda di Uomini e Donne, sono scesi dalla scalinata Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, tra alti e bassi, fanno ormai coppia fissa. Tante le indiscrezioni sul loro conto. I fan della coppia (e non solo) aspettano con un certo entusiasmo l’annuncio di un’attesissima gravidanza. Infatti sia Roberta che Alessandro non hanno mai nascosto la voglia di avere un figlio e di coronare la loro storia d’amore. Quando Roberta, ieri, ha abbracciato Maria De Filippi le due hanno scambiato delle parole sottovoce. Ma cosa si sono dette?

Pare che la padrona di casa le abbia chiesto come stesse e che Roberta abbia risposto che sta bene. Poi però Roberta ha aggiunto qualcosa. Ha detto infatti: “Si, pazienza!”. Quella risposta si pensa possa essere stata data in seguito al suggerimento della De Filippi di avere, appunto, pazienza. Ovviamente il riferimento è alla storia con Alessandro e al fatto che bisogna essere tolleranti e comprensivi quando si vive in coppia e si vuole costruire un futuro insieme. Ma Roberta lo sa bene. Tempo fa, nelle sue storie Instagram, la Di Padua aveva raccontato la crisi che stava vivendo con Vicinanza.

Roberta ed Alessandro: crisi superata!

Nel racconto di Roberta si percepiva quanto la ragazza si stesse impegnando nella sua storia con Alessandro. L’ex dama del trono over non ha mai nascosto di essere sinceramente innamorata di lui. Infatti ieri anche Maria De Filippi ha sottolineato la forte gelosia di Roberta nei confronti del compagno. Motivo per cui, spesso, i due litigano.

Ma la crisi che li aveva colpiti qualche mese fa sembra davvero essere stata superata. Oggi la coppia mostra tutta la sua felicità ed è pronta ad accogliere un eventuale bebè. Certo il parterre femminile sente fortemente la mancanza di Roberta. I motivi sono tanti ma principalmente perché la Di Padua portava quel pizzico di pepe in più che rendeva le puntate di Uomini e Donne davvero interessanti. Le sue storie hanno vivacizzato spesso il centro studio e Roberta non ha mai perso l’occasione di dire la sua. Insomma, per quanto vogliamo augurare alla coppia una lunga vita, non possiamo negare che la presenza di Roberta avrebbe “rianimato” un’edizione leggermente sottotono.