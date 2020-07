Uomini e Donne, Alchimista punzecchia: “Se non è invidia questa”, lo sfogo

Davide Basolo, detto Alchimista per gli amici di Uomini e Donne, ha pubblicato uno strano sfogo tra le sue stories su Instagram. Il giovane ex corteggiatore di Giovanna Abate ha di sicuro lasciato il segno nel programma. In tanti lo vorrebbero sul trono a settembre infatti, e di sicuro da qualche parte c’è chi spera che Giovanna ci ripensi e lo cerchi se con Sammy Hassan la rottura dovesse essere definitiva. Non sarebbe così strano d’altronde, visto che durante il percorso a Uomini e Donne l’ex tronista era molto presa anche da Davide. Con il mistero della maschera e la profondità dei suoi gesti e delle sue parole, Alchimista sembrava aver fatto breccia nel cuore di Giovanna. Ma il cuore di Giovanna urlava il nome di un altro, ovvero Sammy. Davide ha voltato pagina, ha deciso di guardare avanti e non si è lasciato andare neanche commentando uno strano episodio di pochi giorni fa.

Davide Basolo, lo strano sfogo di Alchimista di Uomini e Donne: “Continuano a parlare di me”

Sammy è stato visto insieme all’ex di Davide e nella stessa città c’era anche lui. Una strana coincidenza, ma che ha riacceso i riflettori sui due ex rivali a Uomini e Donne. Sempre che si siano mai spenti questi riflettori. Evidentemente però qualcuno ha parlato fin troppo di Davide, perché quest’ultimo ha avuto una strana reazione sui social poche ore fa. Tra le sue stories infatti è comparso questo messaggio: “Ci sono persone che continuano a parlare di me da mesi senza che io abbia mai pronunciato il loro nome… Beh se non è invidia questa non so davvero cos’altro pensare”. Chi sarà mai il destinatario di questa sua frecciatina? Il fatto che abbia deciso di pubblicare su un social network questo messaggio lascia pensare che il fortunato destinatario sia un personaggio noto. Se fosse un suo amico, per esempio, avrebbe potuto pubblicarlo altrove, magari nello stato di Whatsapp con un pubblico più ristretto. Ma non è detto comunque.

Uomini e Donne, la frecciatina di Davide Basolo: chi sarà il destinatario?

Potrebbe essere semplicemente un’abitudine preferire Instagram ad altri social e quindi Davide potrebbe avercela con uno dei suoi conoscenti. O con qualcuno della sua città, di un posto che frequenta. In tal caso le sue parole non avrebbero a che fare con il suo percorso a Uomini e Donne, almeno non direttamente e quindi con persone che ne hanno fatto parte. Leggi Sammy o Alessandro Graziani, che non hanno detto molto di lui, almeno pubblicamente. Nulla vieta però che siano giunte delle voci all’orecchio di Davide su Sammy o qualcun altro che conosciamo: un bel passaparola tra amici di amici, insomma. Solo ipotesi al momento, almeno fino a quando Davide non deciderà di aggiungere ulteriori dettagli…