Uomini e Donne, David e Cristina stanno ancora insieme: le news dopo la puntata

David e Cristina dopo Uomini e Donne: le prime parole da fidanzati

Parole d’amore tra David e Cristina di Uomini e Donne! Oggi è andata in onda la puntata con la loro uscita insieme dal Trono Over, un’uscita di sicuro chiacchierata e che non ha convinto proprio tutti. Per esempio, Tina e Gianni non credono molto alla sincerità di David Scarantino. Proprio lui poco fa, però, ha postato una foto della sua nuova fidanzata e ha scritto delle bellissime dichiarazioni. “Sei la persona più bella che abbia mai visto e desiderato, che nel momento in cui hai attraversato quella tenda e sei entrata in studio ho avuto un abbaglio e provato una sensazione mai provata prima!”, così ha iniziato David la sua dedica d’amore su Instagram a Cristina. Anche lei ha scritto delle bellissime parole su questo amore appena nato, ma prima leggiamo cos’altro ha scritto ancora David!

Uomini e Donne, David innamorato di Cristina: la dichiarazione d’amore su Instagram

L’ormai ex Cavaliere del Trono Over ha anche voluto spiegare i motivi dei tentennamenti prima di uscire insieme a Cristina da Uomini e Donne. Ecco le sue parole: “Poi c’è stato il braccio di ferro tra due caratteri forti, due persone che non si sono mai accontentate in amore e che quindi prima di fare una scelta cosi importante si sono messe alla prova creando quelle famose scosse di assestamento che ti dicevo”. E poi la dichiarazione che forse sorprenderà qualcuno del pubblico viste le grandi discussioni e i dubbi manifestati in studio, ma che sembra essere sincera: “Sono stato rigido in alcuni casi, ti ho provocato, cercavo di metterti alla prova in ogni modo ma c’è un ma… I miei occhi… Quelli mi tradivano, erano sempre e solo per te fin dall’inizio. È un onore poter esser uscito da li con te, mi prenderò cura di te e ti proteggerò sempre. Ti amo Cristina, ti amo davvero tanto…”. Sono parole che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire, con la speranza che poi corrispondano a realtà!

Trono Over, David e Cristina stanno insieme: “Due calamite viventi”

Cosa ha scritto Cristina Incorvaia? Prima ha rivelato cosa le ha sussurrato all’orecchio David durante il ballo, ovvero “È l’unica cosa che voglio”. Poi ha scritto: “Questa dichiarazione è la più bella che potessi farmi, le tue parole hanno cancellato ogni minimo dubbio e paura, spalancando le porte del mio cuore pronto a ricevere il tuo amore. Un amore che acquista più valore per tutte le tempeste che in 4 mesi ci hanno fatto tremare, allontanare per poi ogni volta tornare! Un sentimento sempre presente che ci ha permesso di superare tutti gli ostacoli incrociati sul nostro cammino!”. Anche da parte sua grandi parole d’amore: “Eccoci qua oggi occhi negli occhi, quegli occhi che palesavano amore anche nei momenti più critici e di panico. Eccoci qua per non separarci mai, perché lo sappiamo bene ciò che siamo insieme… Due calamite viventi! Se non fosse chiaro… Ti amo!!”. Insomma, qui è proprio nata una coppia: David e Cristina dopo Uomini e Donne sono innamoratissimi!