Uomini e Donne: Cristina contro Gianmarco, è davvero finita? La polemica che scuote il trono

Le polemiche di Uomini e Donne sono praticamente all’ordine del giorno, in modo particolare da quando Gianmarco Steri è salito sul trono. Migliaia di ragazze hanno chiamato per provare a corteggiarlo ma al momento solo in tre hanno avuto la meglio, ovvero Francesca, Cristina e Nadia. Senza dubbio, Cristina fino a questo momento è stata quella più chiacchierata per via di molteplici segnalazioni social che ci sono state sul suo conto, la presunta frequentazione con un calciatore e ancora tanto altro. Contro ogni aspettativa, però, negli ultimi giorni è stato Gianmarco quello più criticato per via del suo ultimo attacco d’ira contro le due corteggiatrici: al contrario le ragazze hanno trovato decisamente più consensi in questa faccenda, in modo particolare Cristina.

Gianmarco è decisamente un tronista amatissimo dal pubblico ma il suo atteggiamento questa volta non è stato compreso del tutto. Dopo il bacio con Nadia, si è lamentato delle mancate reazioni da parte di Cristina e di Francesca, arrivando addirittura a lasciare lo studio furioso. Nella puntata di oggi hanno discusso di questo e Cristina gli ha detto: “Non ti darò più la soddisfazione di vedermi stare male. Tu vuoi metterci contro, cerchi di metterci in sfida“ ha dichiarato la corteggiatrice, lamentandosi dei suoi modi di fare e lasciandogli intendere che mai più gli permetterà di renderla così tanto vulnerabile come ha già fatto in passato. Il tronista e la corteggiatrice hanno trascorso la maggior parte della puntata ad urlarsi contro senza arrivare ad un chiarimento.

“Ma perché ci devi mettere in sfida” Ragazzi oggi non so davvero come dare torto a Cristina #coatters #sterlizzi #uominiedonne pic.twitter.com/8N6UaBjmOK — ilmondodiloulou (@ilmondodiLouLou) April 14, 2025

Cristina abbandona il trono?

Nel frattempo, proprio adesso che Cristina sta cominciando a piacere al pubblico, è spuntata una storia sul suo profilo Instagram che non è passata inosservata: “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu” ha scritto, facendo così pensare ai telespettatori che potrebbe aver deciso di abbandonare il programma.

Nelle ultime due puntate che sono andate in onda, infatti, Cristina ha esternato una certa insofferenza non solo nei confronti del programma, ma proprio di Gianmarco che la critica ad ogni passo. In una clip che è stata mandata oggi in onda, infatti, tra le lacrime ha detto: “A Francesca dice “se te ne vai ti vengo a prendere”, a me dice “te ne puoi pure andare“, ne sto sopportando troppe“.