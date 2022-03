Uomini e Donne, Cristian e Tara tornano insieme? La risposta spiazza tutti

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto di nuovo insieme? Qualche fan di Uomini e Donne ci spera ancora e durante un ask su Instagram ha chiesto informazioni all’ex corteggiatrice. Nonostante lo scorrere del tempo Cristian e Tara restano una delle coppie più belle e amate del dating show di Maria De Filippi in onda ogni giorno su Canale 5.

“Per noi sarai sempre tu e Cristian! Io ci spero sempre”, ha chiesto una fan a Tara sui social network. Del resto Gallella e la Gabrieletto hanno fatto sognare tutti con la loro storia d’amore, così intensa e passionale. Sbocciata prima a Uomini e Donne e poi andata avanti tra Temptation Island e Isola dei Famosi fino a giungere all’altare. Ma l’opinione di Tara è ben diversa, la giovane ha infatti scritto:

“È vero che il detto dice che “la speranza è l’ultima a morire” ma fidati la mia è morta e sepolta”

Tara Gabrieletto non sembra dunque minimamente intenzionata a riprendere in mano la sua relazione con Cristian Gallella, nata in uno studio televisivo e poi giunta al termine con un divorzio. Ignoti i motivi della rottura ma pare non sia avvenuta nel migliore dei modi e più volte si è parlato di mancanze di rispetto da parte dell’ex tronista.

“Ti manca avere accanto un uomo?”, ha chiesto qualche tempo fa una follower. Secca e decisa la risposta di Tara: “No, perché di base non l’ho mai avuto”. Una chiara frecciatina all’ex marito Cristian, con il quale il matrimonio è durato dal 2016 al 2020.

La Gabrieletto ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, svelando poco e nulla della separazione. Silenzio assoluto, invece, da parte di Cristian, che dopo l’ultima esperienza in tv – quella all’Isola dei Famosi – sta conducendo una vita lontano dai riflettori.

L’ex modello non è presente neppure sui social network, a differenza dell’ex moglie che porta avanti l’attività di influencer. Tara ha precisato in una intervista concessa non poco tempo fa che non vuole più parlare apertamente della sua vita sentimentale, perché stanca delle critiche e dei pregiudizi della gente. La coppia non ha avuto figli.

Uomini e Donne, cosa fanno oggi Cristian e Tara

Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi. Successivamente il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere di Verissimo.

Mentre del percorso lavorativo di Cristian non si è saputo più nulla Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare professione. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista ha deciso di aprire a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti.