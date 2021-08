Uomini e Donne, Cristian e Tara: “Lui avvistato con una bionda”

Il gossip è tornato ad occuparsi di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, una delle coppie più belle e amate di Uomini e Donne. Da qualche giorno si parla di un ritorno di fiamma tra i due, che sono convolati a nozze nel 2016 e si sono detti addio nel 2020. Di recente l’ex corteggiatrice del programma di Canale 5 è tornata ad indossare un bracciale con la scritta “Cristian” e tanti hanno così ipotizzato un eventuale ritorno di fiamma. Ora, però, una nuova segnalazione sembra capovolgere l’intera situazione.

Alessandro Rosica, noto paparazzo ed esperto di gossip che su Instagram si fa chiamare Investigatore Social, ha assicurato di aver visto Cristian Gallella di Uomini e Donne in compagnia di alcuni amici all’interno di un ristorante. Con loro anche un’avvenente bionda che ha mostrato una certa confidenza con l’ex marito di Tara Gabrieletto. Non solo: pare che Gallella non abbia gradito il fatto che più di qualche presente nel locale l’abbia riconosciuto.

Del resto Cristian è da tempo lontano dai riflettori e sta conducendo una vita privata piuttosto riservata. Essere riconosciuto e indicato l’ha infastidito parecchio. Al momento non sappiamo se la bionda accanto a Gallella era solo un’amica o qualcosa di più. Di sicuro sembra sempre più lontano l’ipotesi di una reunion con Tara, come sognano tanti fan di Uomini e Donne.

Tara Gabrieletto ha precisato in una intervista concessa non poco tempo fa che non vuole più parlare apertamente della sua vita sentimentale, perché stanca delle critiche e dei pregiudizi della gente.

Uomini e Donne, cosa fanno oggi Cristian e Tara

Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi. Successivamente il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere di Verissimo.

Mentre del percorso lavorativo di Cristian non si è saputo più nulla Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare professione. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista sta ora aprendo a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti.

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura che hanno portato Cristian e Tara a separarsi dopo soli quattro anni di matrimonio. La coppia non ha avuto figli.