Uomini e Donne, Cristian e Tara di nuovo insieme: l’indizio parla chiaro

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ne sanno qualcosa Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, tra le coppie più belle e più amate di Uomini e Donne. I due sono prima convolati a nozze nel 2016 per poi mollarsi nel 2020. Ma a quanto pare qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo e l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del Trono Classico hanno avuto un riavvicinamento.

Da settimane si parla di questo ritorno di fiamma tra Cristian e Tara di Uomini e Donne. Ora è arrivato un indizio che sembra parlare chiaro: la Gabrieletto ha condiviso delle storie Instagram in cui indossa un bracciale con il nome dell’ex marito. Perché indossare un monile con il nome Cristian se la storia è ormai morta e sepolta?

Di recente Tara Gabrieletto, nel corso di un’intervista radiofonica, si è detta molto concentrata sul lavoro e poco sull’amore ma è probabile che la giovane stia solo proteggendo la sua relazione. Del resto sulla storia d’amore con Cristian Gallella si è detto tutto e il contrario di tutto e ora la coppia ha bisogno di serenità.

Magari di capire se può esserci ancora un futuro a due nonostante la separazione dello scorso anno, che ha lasciato senza parole tutti i fan di Uomini e Donne. Nessun commento da parte di Cristian Gallella, che sui social network è poco presente. L’ultimo post Instagram risale addirittura a febbraio 2019.

Cosa fanno oggi Cristian e Tara

Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi. Successivamente il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere di Verissimo.

Mentre del percorso lavorativo di Cristian non si è saputo più nulla Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare professione. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista sta ora aprendo a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti.

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura che hanno portato Cristian e Tara a separarsi dopo soli quattro anni di matrimonio. La coppia non ha avuto figli.