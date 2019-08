Uomini e Donne, Costantino Vitagliano al Trono Over: “Perché no?”

Costantino Vitagliano torna al Trono Over di Uomini e Donne?

Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne. A più di dieci anni dalla prima esperienza come tronista, l’ex modello potrebbe riapparire nel Trono Over. Una possibilità di cui si parla da mesi ma che nelle ultime settimane è diventata sempre più concreta. Costantino è ancora single e in cerca del grande amore: il programma di Maria De Filippi potrebbe essere finalmente l’occasione giusta per mettere la testa a posto. Perché nonostante il successo e la fama, Costa non ha mai davvero trovato la pace in amore. Neppure l’incontro con Elisa Mariani – la modella che lo ha reso padre della piccola Ayla qualche anno fa- ha cambiato la situazione dell’ex tronista.

Le parole di Costantino Vitaglino sul ritorno a Uomini e Donne

“Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni. Con una differenza rispetto al passato: allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”, ha dichiarato Costantino Vitagliano a Di Più. Oggi l’ex tronista ha 45 anni ma ha ancora tanto fascino da vendere. Maria De Filippi accoglierà la richiesta del suo ex pupillo? Di sicuro l’arrivo di Costantino porterebbe una ventata di novità alla trasmissione, dove negli ultimi anni l’unica protagonista è stata Gemma Galgani.

Costantino Vitagliano è cambiato dopo la nascita della figlia

“Da quando sono diventato papà di Ayla mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni”, ha aggiunto Costantino Vitagliano. Che, sempre nell’intervista a Di Più, è tornato a parlare della sua storia d’amore più celebre: quella con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessandra Pierelli. I due oggi non hanno più rapporti ma Vitagliano è felice per la nuova vita di Alessandra, lontana dalla tv e dallo showbiz.