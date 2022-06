Uomini e Donne: cosa fa oggi l’ex corteggiatrice Diletta Pagliano

Che fine ha fatto Diletta Pagliano di Uomini e Donne? Da tempo l’ex corteggiatrice dell’ex tronista Leonardo Greco è lontana dal piccolo schermo. La storia tra i due, sbocciata alla corte di Maria De Filippi tra il 2009 e il 2010, ha fatto sognare tanti telespettatori ma poi – come successo a tante altre coppie della tv – è naufragata. La rottura è avvenuta nel 2011, quando Leonardo e Diletta hanno deciso di prendere strade differenti in seguito ad una profonda crisi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Diletta Pagliano ha parlato della sua nuova vita lontano dai riflettori. Oggi la giovane è una ristoratrice affermata. Dal 2017 è legata all’imprenditore Alessandro Mastromatteo e con lui Diletta si è lanciata nel mondo della ristorazione. I due hanno già un locale insieme ma nel 2022 l’ex star di Uomini e Donne ha aperto un nuovo ristorante a Milano, a Porta Romana.

Un locale caratteristico, un po’ hawaiano, dove è possibile trovare nel menu sushi e uramaki. Un lavoro di cui Diletta Pagliano è molto orgogliosa. Oltre a darsi da fare come imprenditrice la 32enne è anche mamma del piccolo Thomas, nato dal legame con Mastromatteo. Il bambino è nato nel 2019.

È molto socievole ed estroverso, come spiegato dalla sua famosa mamma. Thomas sta tutto il giorno con i suoi genitori, tra un’attività e l’altra, mentre nei weekend può contare sulla presenza di una baby sitter di fiducia. A settembre il bimbo comincerà a frequentare l’asilo nido.

Diletta Pagliano e Alessandro Mastromatteo non sono ancora sposati. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha precisato che al momento non ci sono eventi del genere in programma ma che un giorno le piacerebbe molto indossare l’abito bianco. Soprattutto per Thomas, che è legato ad entrambi i genitori.

Inoltre Diletta Pagliano crede che Alessandro sia la persona giusta, quella del per sempre, anche se non ha nascosto che la loro storia d’amore – come tante – va avanti tra i normali alti e bassi. L’ex corteggiatrice non ha escluso, in più, la possibilità di allargare la famiglia con un secondo figlio, magari nel 2023.