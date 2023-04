Sono passati diversi mesi dalla fine della relazione tra Luca Vezil e Valentina Ferragni, che sono stati insieme per ben 9 anni. Da allora, Luca ha preferito non rivelare dettagli riguardo la rottura, dichiarandosi sempre single e libero. D’altro canto, l’influencer è stata beccata alcune settimane fa in Messico in atteggiamenti intimi con un ragazzo, Matteo Napoletano. Secondo le indiscrezioni, però la frequentazione tra i due sarebbe già tramontata. Ma, se da un lato Valentina è di nuovo sola, questa volta è Vezil ad essere stato avvistato in dolce compagnia.

L’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha ricevuto un video dell’influencer mentre si trovava insieme ad una ragazza per le vie di Bergamo. La donna in questione, però, non è sconosciuta al grande pubblico. Si tratta, infatti, di Virgina Stablum, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“. La giovane era stata scelta nel 2018 dal tronista Nicolò Brigante, con il quale la storia durò poco più di un mese. Dopodiché, Virgina è diventata una nota influencer e modella, vincendo il titolo di Miss Universo Italia 2022, il quale l’ha portata anche a partecipare al concorso internazionale “Miss Universo 2023”.

Dopo la segnalazione dei due a Bergamo, i fan hanno cominciato ad indagare e hanno notato che sia Virgina che Luca hanno condiviso nelle loro Instagram Stories delle immagini degli stessi luoghi. Dunque, questi scatti andrebbero a dare ulteriore adito al rumor trapelato da Deianira e poi ripreso anche dal collega Amedeo Venza. Molto geloso della sua privacy, il conduttore di “Are you the one?” non ha ancora commentato il gossip, dunque non è ancora certo se quella con l’ex volto di “UeD” è solamente un’amicizia o se si tratta dell’inizio di una nuova storia d’amore per il giovane genovese. Non resta che attendere per scoprirlo.

Luca Vezil, vita e carriera

Luca Vezil è nato a Genova il 30 luglio 1991. Nel 2014 inizia una lunga relazione con Valentina Ferragni, che lo rende conosciuto al grande pubblico. Da lì, diventa un vero e proprio influencer e content creator, riuscendo a raggiungere ben 1 milione di followers su Instagram. Nonostante ciò, però, non ha abbandonato gli studi, riuscendosi a laureare in igiene dentale presso l’Università degli Studi di Genova.

Nel 2022, dopo quasi 9 anni, si lascia con Valentina, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Il 2023 porta anche una svolta nella sua carriera, con il suo debutto dei panni di conduttore. Il 15 febbraio ha esordito come presentatore del dating – show Paramount Plus Italia, “Are you the one? italia”, programma in cui dieci ragazzi e dieci ragazze single devono cercare l’anima gemella.