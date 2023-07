Uomini e Donne, corrono voci di crisi su Lavinia e Alessio: la replica

Ultimamente si è vociferato circa una crisi in atto tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due erano fino a qual momento l’unica coppia uscita dall’ultima edizione di Uomini e Donne a essere rimasta ancora in piedi ma, stando a un’indiscrezione divulgata da Amedeo Venza, negli ultimi giorni questa certezza è venuta meno.

A quanto pare l’edizione di quest’anno del dating show di Maria De Filippi non è stata molto fortunata: dopo le rotture lampo tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi, e Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, anche una delle coppie più seguite e composta da Federico Nicotera e Carola Carpanelli ha recentemente deciso di separarsi. Se adesso venisse confermata anche la rottura tra Lavinia e Alessio, si potrebbe definire una vera e propria débâcle. I due si sono recentemente pronunciati sulla faccenda: ecco cosa hanno dichiarato.

La risposta di Lavinia e Alessio alle voci sulla loro crisi

L’ipotesi di una crisi in atto nella coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino è nata dall’avvistamento dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne in discoteca, senza Lavinia. Già durante una puntata di Uomini e Donne a Lavinia era stato mostrato un video in cui si vedeva Alessio ballare in discoteca e la ragazza non aveva apprezzato particolarmente l’atteggiamento del ragazzo. Per questo motivo, dal momento che anche fuori dal programma Alessio pare non aver cambiato le sue abitudini, i fan della coppia hanno temuto che la loro storia fosse arrivata al capolinea.

A fugare ogni dubbio poche ore fa è arrivata la risposta della coppia all’indiscrezione tramite la pubblicazione di una story sul profilo Instagram dell’ex tronista. “Noi siamo felici, cià“, ha scritto Lavinia a corredo dell’immagine che la ritrae felice insieme al compagno. Nessuna crisi tra i due che sono reduci da una vacanza a Ibiza: le loro prime ferie insieme, durante le quali tutto sembrava tranne che non ci fosse feeling tra i due.

Le voci della crisi

Come anticipato, Alessio Corvino è stato recentemente pizzicato di nuovo in discoteca. Dalle foto che sono state pubblicate online sembrava però che alla serata non fosse presente la sua compagna, Lavinia. L’indiscrezione è stata divulgata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha condiviso a sua volta la segnalazione fatta da parte di un suo follower: “Ieri Alessio era a ballare a Caserta alla Tenuta San Ferdinando vicino la consolle… E nel frattempo Lavinia era scesa anche a Caserta, ma lui invece di stare con lei ha preferito andare a ballare non calcolandola di pezza. E infatti Lavinia ieri sera era a Caserta con una faccia appesa a mangiare insieme alla madre”.