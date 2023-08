Uomini e Donne, coppia scoppiata: “Lui evacuava con la porta aperta”

Due ex volti noti del dating show di Canale 5 sono stato protagonisti di un avvenimento molto particolare in bagno: l’indiscrezione

Ormai lo sanno anche le pietre: l’11 settembre su Canale 5 tornerà Uomini e Donne. Il celebre dating show condotto da Maria De Filippi presenterà a breve i nuovi tronisti e gli aspiranti corteggiatori cosicché il pubblico abbia la possibilità di conoscere le storie di ognuno di loro. Nell’attesa però sono molte le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni sul conto di ex protagonisti della trasmissione.

Poco fa l’esperta di Gossip Deianira Marzano ha condiviso con tutti i suoi followers tramite le stories di Instagram un rumor dell’ultima ora che vede protagonisti due volti noti dell’ultima edizione del programma, famosi per essersi lasciati poco dopo la fine del programma. Difficile capire di chi si tratti dal momento che l’usanza di separarsi quasi subito dopo la fine della trasmissione sembra essere stata accolta da molti protagonisti della passata edizione del dating show.

Il gossip dell’ultima ora

“La situazione è questa storia vera al 100% raccontata dalla protagonista. Una coppia di U&D è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera di hotel ha fatto la C*CC* e RUMORI vari mentre EVACUAVA, con la porta APERTA, a parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni. Mi sono molto ricreduta su di lei”.

Queste le parole che si leggono sul profilo di Deianira Marzano. Un rumor davvero clamoroso e che, almeno per il momento, non ha dei protagonisti certi. Come anticipato, l‘unico indizio fornito dall’esperta di gossip per arrivare all’identità dei misteriosi protagonisti della vicenda è il fatto che si tratti di protagonisti dell’ultima edizione del programma dei sentimenti. Un dettaglio non molto chiarificatore. Chissà se nei prossimi giorni verrà fatta luce sulla vicenda oppure, come di solito accade in questi casi, la notizia finirà nel dimenticatoio.

Registrazioni di Uomini e Donne anticipate

Nell’attesa di capire di più sulla vicenda, nella serata di ieri Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una news fresca fresca sulla prossima edizione di Uomini e Donne. A quanto pare le registrazioni potrebbero essere anticipate a fine agosto. Secondo quanto si apprende pare che già dalla prossima settimana si avranno le prime notizie certe sull’amato dating show. È infatti probabile che le registrazioni di Uomini e Donne possano tenersi già il 24 o 25 agosto oppure il 25 e 26 agosto.

Ovviamente la news ha incuriosito e non poco i fans della trasmissione che non vedono l’ora di poter finalmente conoscere chi si siederà sul trono. A tal proposito pare proprio che a breve si saprà se ci saranno ritorni oppure se si tratterà di persone non conosciute nel mondo della TV.