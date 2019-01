Uomini e Donne, Claudio e Ginevra in crisi? Messaggi sospetti

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani: la coppia di Uomini e Donne è davvero in crisi?

Risale all’inizio dello scorso anno la separazione tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, nota coppia uscita dal dating show Uomini e Donne. Fortunatamente, dopo alcune settimane di distacco, i due ragazzi si sono riunti, apparendo sui social più innamorati che mai. Ma è proprio dai social che, in questi ultimi giorni, i numerosi fan hanno notato qualcosa di strano. Già, perché dal 22 dicembre, le foto romantiche e i divertenti scherzi reciproci che erano soliti postare su Instagram non sono più così frequenti come prima. Il tutto è successo proprio durante le festività natalizie appena trascorse. Ed è strano che la ventenne Ginevra e l’ex tronista non abbiano pubblicato alcuno scatto insieme all’ex tronista. Inoltre, c’è da aggiungere che proprio nelle ultime ore sono emersi degli indizi che incrementano questi dubbi.

È crisi tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? Ecco gli indizi su Instagram

L’influencer Ginevra Pisani e l’imprenditore beneventano Claudio D’Angelo apparivano felici fino a qualche giorno fa, aggiornando i fan attraverso numerosi scatti social. Ma durante le festività non c’è stata alcuna traccia di foto insieme sui profili di entrambi. In più, i fan più attenti hanno notato che la coppia non ha trascorso insieme il Capodanno. La ventenne napoletana, infatti, ha pubblicato una serie di Instagram stories in compagnia dei suoi amici, con cui ha trascorso la prima notte del 2019. Grande assente il suo fidanzato Claudio D’Angelo che, in compenso, ieri sera ha postato una frase sintetica e al contempo molto allusiva. “Nonostante io abbia molta immaginazione la vita riesce puntualmente a stupirmi. Di sicuro mi aspettavo di tutto tranne che un inizio anno così”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. Che sia una frecciatina alla sua fidanzata? Il messaggio rimane velato, ma un pizzico di delusione nelle sue parole è alquanto tangibile.

Claudio D’angelo e Ginevra Pisani di U&D: crisi o semplice vacanze separate?

Claudio D’angelo e Ginevra Pisani al momento non si sbilanciano. Per adesso, solo messaggi allusivi e scatti senza la “rispettiva dolce metà” fanno capolino sui loro profili Instagram. Eppure, dopo diverse settimane distaccati, sembrava superata la crisi che lo scorso 2018 li aveva interessati, tornando insieme più felici e innamorati di prima. Mentre negli ultimi giorni di festa, almeno dai social, non spiccano foto di coppia. Forse, hanno semplicemente trascorso le vacanze separati e i fan si stanno allarmando senza alcun motivo. Ma è lecito pensare che tutto questo sia un po’ strano.