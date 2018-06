Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista risponde ai fan

Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista interviene per mettere a tacere le voci sulla presunta gravidanza

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due, da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne, non hanno fatto altro che prendere decisioni mirate a costruire il loro futuro insieme. Clarissa, infatti, si è trasferita addirittura in America per amore. Quando Federico per motivi di lavoro ha lasciato l’Italia l’ex tronista non c’ha pensato due volte a seguirlo. Il sentimento e il feeling che li unisce ha permesso loro di costruire qualcosa di concreto anche fuori dal programma di Maria De Filippi, tanto da spingerli a fare presto il grande passo (convoleranno a nozze il prossimo anno). I fan che li seguono e li supportano sui social, anche per questo motivo, sono tanti e proprio a questi, sempre più spesso, sia Clarissa Marchese che Federico Gregucci si ritrovano a rispondere per smentire o confermare voci sul loro conto.

Ad un utente in particolare, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto recentemente replicare per mettere a tacere alcune voci che la vedrebbero in dolce attesa. “Clary in giro corrono voci che aspetti un bambino è vero? Sarebbe bellissimo se fosse vero” ha scritto una seguace della Marchese sotto una foto postata da quest’ultima. Il commento di Clarissa, a questo punto, non è tardato ad arrivare. La bella siciliana, infatti, dopo aver ringraziato la ragazza per i complimenti ricevuti ha scritto: “No, nessun bimbo in arrivo”. I fan della coppia dunque pare che debbano aspettare ancora un po’ per vedere la famiglia Gregucci – Marchese allargarsi.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano: ecco dove e quando

Stando alle ultime dichiarazioni dei diretti interessati, Clarissa e Federico dovrebbero sposarsi nel 2019, in primavera. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, con un messaggio su Instagram, ha fatto sapere che si sposeranno in Italia.