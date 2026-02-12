Uomini e Donne, Cinzia nella bufera: “Io con un uomo con reddito di cittadinanza”

Cinzia Paolini è una delle dame più discusse di questa edizione di Uomini e Donne. Infatti, spesso la vediamo sotto attacco in studio. Eppure la dama resta ferma sempre nelle sue posizioni. Tra le accuse più note che solitamente riceve c’è quella legata al tipo di uomo che cerca nel programma. Nel dettaglio, molti sono convinti che sia alla ricerca di una persona benestante. In una nuova intervista per il settimanale del dating show di Maria De Filippi, Cinzia decide di mettere un punto a queste accuse.

Prima ancora di approfondire la questione, la Paolini ci tiene a spiegare che in queste settimane è riuscita a lavorare molto su sé stessa. L’abbiamo vista intervenire nella puntata di oggi sul caso legato a Gemma Galgani, spiegandole che non l’ha difesa perché appunto lei stessa si ritrova spesso sotto attacco. E di recente è finita nel mirino degli opinionisti con la sua storia con Rocco Bruno. Ebbene ha ammesso di non essersi mai innamorata dell’ex cavaliere, che poi è finito al suo posto sotto attacco a causa delle sue contraddizioni.

Mentre Cinzia è poi tornata ufficialmente a far parte del parterre del Trono Over, Rocco no. Esprime parole positive, invece, sulla conoscenza con Mario Lenti, tra baci passionali e gesti di rispetto e classe. Eppure durante questa frequentazione la dama di Uomini e Donne ha sofferto. Ed ecco che arriva il momento di parlare delle accuse più pesanti che le vengono rivolte: è davvero alla ricerca di un uomo benestante?

La dama smentisce categoricamente questa ipotesi. Entrando nel dettaglio, la Paolini spiega che vorrebbe semplicemente una persona al suo fianco che sia indipendente quanto lei. Nonostante questo, ammette che avere una certa disponibilità economica renderebbe a tutti le cose più semplici. Ricorda le sue relazioni del passato con imprenditori, ma anche con un uomo che percepiva il reddito di cittadinanza.

“Ho frequentato un ragazzo che percepiva il reddito di cittadinanza. Una persona modesta, a cui ho voluto molto bene”

Cinzia prende spunto da questo racconto, per spiegare di aver amato una persona che non aveva chissà quale disponibilità economica. Eppure ha sempre apprezzato i suoi modesti regali. Questa sua rivelazione sta facendo il giro dei social network in queste ore e i fan del programma non stanno reagendo bene. Infatti, sono tanti i commenti negativi che arrivano per la discussa dama, ancora una volta.

Probabilmente lei pensava che con questo racconto avrebbe messo a tacere le malelingue. Invece, tutto il contrario. Il pubblico crede che la Paolini avrebbe dovuto continuare per la sua strada, senza fare precisazioni di alcun tipo su uomini che ha frequentato in passato. “Che tristezza dirlo”, scrive ad esempio qualcuno di fronte a questa notizia.