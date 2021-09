Carlo Pietropoli è positivo al Covid, lo ha annunciato nelle scorse ore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato su Instagram di aver preso il Coronavirus, non mancando di ricordare a chi ancora sottovaluta il problema di non farlo. Non se l’è vista benissimo, per fortuna non è stato necessario il ricovero, si è curato a casa, ma è stato molto male. Carlo ha raccontato inoltre che un sintomo fra tutti gli sta dando fastidio più degli altri: la perdita del gusto e dell’olfatto. Una condizione che va avanti da giorni e che è diventata sempre più pesante, ha rivelato.

L’ex tronista ha rassicurato i fan dicendo di essere vivo e vegeto e ha spiegato di non aver detto di essere positivo al Covid prima perché non ne aveva le forze. Ha aspettato qualche giorno, insomma, perché è stato così male da non riuscire a farlo prima. Come sta Carlo Pietropoli? Oggi sta meglio, ma ha passato dei giorni non facili. Come riportato da Isa e Chia, l’ex tronista ha spiegato di aver passato tre o quattro giorni davvero duri e pesanti, ha avuto la febbre alta e tutti i sintomi del Covid.

Da circa una settimana, inoltre, ha perso il gusto e l’olfatto ed è la condizione che più lo sta disturbando. “Non pensavo fosse così terribile”, ha aggiunto. Tuttavia l’importante è che stia bene e che non abbia avuto una forma ben più grave di Covid. Adesso è in attesa di fare un nuovo tampone molecolare, che dovrà fare lunedì, per sapere se si è negativizzato o meno. Lui non vede l’ora di tornare alla vita di prima, magari tornare a mangiare con gusto e appetito. Questo anche perché ha perso qualche chilo in questo periodo, ha aggiunto.

Molti fan gli hanno mandato messaggi per consolarlo e dargli consigli, ma soprattutto per condividere la loro esperienza. Carlo Pietropoli ha ringraziato coloro che gli sono stati vicino e non ha mancato di bacchettare coloro che gli stanno dicendo di aver recuperato gusto e olfatto dopo nove mesi: non è il modo giusto per tirargli su il morale, insomma!