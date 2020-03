Uomini e Donne, Barbara: perché è finita con Michele e il suo nuovo libro

Uomini e Donne, Barbara De Santi: ecco perché è già finita con Michele, con Rosario è già nata la passione, il suo libro ‘Fare l’amore come una escort’

Barbara De Santi si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La dama del Trono Over parla del suo libro ‘Fare l’amore come una escort’ e della fine della sua frequentazione con Michele Cesarini. Proprio quest’ultimo, in una passata intervista sul settimanale del programma, aveva speso bellissime parole per la maestra di sostegno. Le cose tra loro, però, non sono proseguite nel migliore dei modi, come aveva già rivelato la dama durante il suo collegamento con Uomini e Donne nelle ultime puntate del Trono Over andate in onda su Canale 5. Barbara aveva, appunto, affermato di aver interrotto la sua frequentazione con il cavaliere. Non solo, la De Santi aveva anche confessato di aver iniziato una conoscenza con Rosario, con cui sono già scattati dei baci. Tornando a Michele, oggi Barbara dichiara di non poter dire assolutamente nulla di negativo su di lui, per cui spende delle belle parole. Scendendo nel dettaglio, la dama ammette che il cavaliere è proprio una bellissima persona.

“Michele è un uomo bello, un grande imprenditore, una persona elegante ed educata, ma non è la persona che fa per me probabilmente a causa della sua estrema timidezza. Io sono molto attratta da uomini che mi tengono in pugno, che ne sanno più di me, che mi guidano”, dichiara Barbara, spiegando così i motivi per cui ha scelto di chiudere questa frequentazione. La De Santi entra poi nel dettaglio: “Purtroppo dopo quattro uscite non era scattata in me l’attrazione“. Con Rosario, invece, la conoscenza pare procedere abbastanza bene. La dama ammette che si sono piaciuti sin da subito. “Io che sono sempre stata restia, con lui mi sono lasciata andare a baci e abbracci. Cosa che non è da me e che dai tempi di Roberto Arcuzio non succedeva”, dichiara Barbara.

Uomini e Donne, Barbara De Santi: progetti con Rosario, le news sul suo nuovo libro

Sebbene ora non possano vedersi, Rosario e Barbara stanno già progettando tante cose insieme. Ed ecco che la De Santi parla del libro che sta per pubblicare. Aveva iniziato a scrivere i primi tre capitoli anni fa, parlando degli uomini che frequentava. Qualche mese fa è entrata in contatto con alcune donne che si definiscono ‘escort’ e che le hanno capire il motivo per cui lei “perda uomini per strada”. È proprio così che è nato il suo libro e svela che il titolo è solo una provocazione. “Fondamentalmente nel libro parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto”, dichiara la dama, che ha toccato argomenti molto intimi del suo percorso, come famiglia, amicizie, infanzia e adolescenza.