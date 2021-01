Uomini e Donne, Armando è una furia: “Vi sto sul ca..?”, e litiga con un fan

Armando Incarnato ha pubblicato un pesante sfogo su Instagram. Diretto a chi? A tutti coloro che lo criticano per il suo comportamento a Uomini e Donne. In questa nuova stagione del programma, in cui Trono Over e Trono Classico sono stati fusi, Armando sta mostrando un lato più tranquillo e pacato di sé. Non sono mancate le volte in cui ha perso le staffe, ovviamente, e una delle ultime volte è stato pochi giorni fa con Brunilde. Il Cavaliere aveva anche fatto notare di voler affrontare il percorso in modo più pacifico e di non voler litigare quest’anno. Alla fine però non ha retto e ha inveito contro Brunilde, che continuava a incalzarlo.

Sul Web in tanti si sono scagliati contro Armando, che da sempre non gode di particolare simpatia da parte del pubblico dei social. Evidentemente tanti commenti vengono scritti anche sotto i post del Cavaliere, oppure gli arrivano direttamente via messaggio privato. Dopo le ultime puntate però qualcosa ha dato molto fastidio ad Armando e quindi ha deciso di scrivere uno sfogo unico diretto a tutti. Ha iniziato scrivendo che stavolta è una persona sincera, leale, corretta ed educata, che sta provando a non commettere gli stessi errori del passato ma non sta servendo a molto. E ha continuato così:

“Leggo commenti del cazzo ovunque… È li che non ti resta altro che il vaff…lo. Ma quanto vi sta sul ca..o questo Armando eh? E soprattutto mi chiedo: ma come ca..o lo vedete il mondo… Per caso è quadrato?”.

Nel suo post c’era un errore e qualcuno glielo ha fatto notare. E così ne è nato un piccolo battibecco tra Armando e questo fan del programma che si è imbattuto nel suo post. Aveva infatti messo l’accento su una “e” che però non era verbo essere, quindi questo utente ha invitato Armando a imparare correttamente l’italiano. “Ogni volta che apri la bocca un maestro ha una crisi esistenziale!”, ha ulteriormente scritto. Armando non ha reagito affatto bene a questa correzione: “Senti ma non rompere il ca..o tu e il t9”, ha scritto.

Quindi Armando ha lasciato intendere che non ha sbagliato intenzionalmente ma che è stato il correttore automatico a confonderlo. Come può accadere a chiunque, insomma. L’utente in questione ha risposto a sua volta e ha fatto notare ad Armando che forse non è così calmo come pensa di essere. Anche stavolta il Cavaliere non è riuscito a passare oltre: “Ma quale calmo, ogni volta l’accento la virgola il punto lettera grande lettera piccola… Ooooo bastaaaaaaaa”.