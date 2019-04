Uomini e Donne, Armando e la segnalazione su Michele: Loprieno va via

Uomini e Donne: l’accusa di Armando su Michele al Trono Over

A Uomini e Donne scoppia un vero e proprio caso al Trono Over. Nel corso della puntata in onda il 29 aprile, Armando Incarnato annuncia di avere un’importante segnalazione su Michele Loprieno. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere napoletano rivela in studio di aver ricevuto, da parte di una ragazza di soli 24 anni, dei messaggi inviati proprio da Michele. Incarnato ammette di avere degli audio che proverebbero quanto detto dalla giovane, la quale l’avrebbe contattato proprio per far presente il comportamento di Loprieno. Secondo Armando è vergognoso vedere un uomo così adulto corteggiare una ragazza di 24 anni. Pertanto, prende il suo cellulare e fa ascoltare a Gianni Sperti il messaggio audio che avrebbe inviato da Michele alla giovane. Secondo quanto rivelano sia Armando che l’opinionista, da parte dell’attore ci sarebbe stato un vero e proprio corteggiamento. Pare che il cavaliere abbia addirittura promesso alla 24enne un matrimonio e un figlio. Gianni, a questo punto, non può che confermare quanto detto da Incarnato.

Mentre lo studio si rivolta contro Armando, quest’ultimo continua a essere certo della sua segnalazione. Attraverso questi messaggi, Incarnato pare abbia voluto dimostrare ciò che ha più volte detto su Michele. Il cavaliere napoletano è sicuro che Loprieno non sia la persona che dice di essere. A detta di Armando, l’attore avrebbe cercato di convincere tutti di essere un uomo elagante e rispettoso, ma in realtà sarebbe il contrario. “Sei una vergogna di uomo”, afferma furioso Incarnato. Dall’altra parte, Michele si alza in piedi e affronta Armando, tanto che Riccardo Guarnieri cerca di separarli. Dopo di che, Loprieno annuncia di non voler lasciare la trasmissione, in quanto non riesce a continuare questa esperienza se sono presenti in studio determinate persone.

Uomini e Donne, caos al Trono Over: Michele duramente accusato lascia lo studio

Michele nega di aver corteggiato una ragazza di 24 anni. Ma l’uomo non ci troverebbe comunque niente di male in caso contrario. Intanto, Gianni conferma le parole di Armando: “Ha conversato con una ragazza di 24 anni e c’è un corteggiamento “. Ed ecco che Michele sceglie di lasciare lo studio immediatamente: “Io me ne vado perché con questa gente non ho che fare”. Loprieno appare particolarmente arrabbiato per quanto accaduto. Nel frattempo, Barbara De Santi lo difende, andando contro Armando.