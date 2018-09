Uomini e Donne anticipazioni: pubblicato il video del confronto tra Sara e Luigi

Uomini e Donne anticipazioni: ecco il video del confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nelle prime puntate del Trono Classico assisteremo al confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due si sono conosciuti nel corso della passata stagione nei rispettivi ruoli di tronista e corteggiatore. La bella napoletana decise di uscire dal programma insieme al siciliano, anziché con Lorenzo Riccardi. Tra i due pare, però, che la storia non sia mai effettivamente iniziata. Infatti, poco tempo dopo la scelta, entrambi hanno confermato di aver rotto definitivamente. Tanti sono i punti in cui i due non si sarebbero trovati. Ora la pagina ufficiale di Uomini e Donne ha condiviso sui social una parte del loro acceso confronto in studio. Il pubblico presente è completamente dalla parte di Luigi, il quale rivela che Sara è solo stata falsa nei suoi confronti. Ma la Affi Fella ovviamente respinge tale accusa, cercando di difendersi di fronte a un pubblico che non intende appoggiarla.

“Che schifo”, afferma Sara in studio, di fronte alle forti accuse di Luigi. Dunque, la nuova stagione del Trono Classico inizia con nuove polemiche. Infatti, i telespettatori sono particolarmente delusi da quanto è accaduto a questa coppia, da cui si aspettava davvero tanto. Molti si sarebbero aspettati di vedere Sara uscire dal programma con Lorenzo, ma proprio il giorno della scelta è riuscita a stupire tutti. La sua storia d’amore con Luigi non ha, però, avuto un grande successo. Intanto, Maria De Filippi ha scelto di dare ancora un’altra possibilità al Mastroianni e a Lorenzo di trovare l’amore nel suo studio. Infatti, i due ex corteggiatori torneranno a essere dei grandi rivali nel noto programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: dopo il confronto con Sara, Luigi Mastroianni diventa ufficialmente il nuovo tronista

Dopo l’acceso confronto con Sara, Luigi viene annunciato come nuovo tronista. Dunque, il Mastroianni avrà la possibilità di trovare il vero amore di nuovo all’interno dello studio di Canale 5. Poco dopo entra anche Lorenzo, dopo un simpatico e commuovente video di presentazione. Anche il Riccardi è stato messo di fronte alla stessa opportunità di Luigi. Il pubblico ora è curioso di assistere alle eventuali discussioni tra i due, a cui siamo già stati abituati la scorsa stagione.