Novità in arrivo per gli amanti di Uomini e Donne, anche se al momento rimangono solo delle anticipazioni. Anzi, delle indiscrezioni. Sarebbe in arrivo una versione del tutto nuova del programma di Maria De Filippi, con protagonisti diversi. Anzi, per meglio dire le novità dovrebbero essere due. La prima riguarda il ritorno della trasmissione in prima serata, dopo degli speciali andati in onda negli anni precedenti. Per citarne uno: la lettera di Gemma Galgani a Giorgio Manetti, andato in onda a giugno del 2016. Uno speciale rimasto nella storia del programma e Maria sarebbe pronta a stupire ancora una volta il suo pubblico.

Dopo aver unito il Trono Classico e il Trono Over, presto potrebbe arrivare una versione Vip di Uomini e Donne. E questa è la seconda novità in ballo. Nulla di ancora certo e stabilito, a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Tutto. Si starebbe valutando, anche da parte di Mediaset, la possibilità di portare i personaggi famosi nello studio di Maria. Il progetto starebbe prendendo piede, nonostante già tempo fa fu smentita una indiscrezione simile a questa. Qualcosa evidentemente potrebbe essere cambiato e presto potrebbe arrivare Uomini e Donne Vip.

Ormai i personaggi famosi sono ovunque nei reality show e non solo. L’Isola dei famosi ha come protagonisti i Vip, ma negli ultimi anni a mettere sotto i riflettori le vite dei famosi è stato il Grande Fratello Vip. Poi c’è stato anche Amici Celebrities e cosa mancava all’appello? Esatto, proprio Uomini e Donne. Il dating show potrebbe quindi presto avere come protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo. Il programma dovrebbe andare in onda una volta a settimana, in prima serata, per circa due mesi. Ai Vip single sarà data la possibilità di sedersi sul trono e di essere corteggiati da altri Vip ma anche da non Vip.

In attesa di ulteriori anticipazioni su Uomini e Donne Vip, e maggiori conferme, c’è anche il nome di una possibile opinionista. Si parla di Giulia De Lellis per il ruolo di opinionista… o di conduttrice! Potrebbe non esserci quindi Maria De Filippi alla conduzione. Un altro nome spuntato per sostituirla è quello di Valeria Marini. Chi la spunterà?